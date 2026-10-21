San Juan del Río, 21 de octubre de 2026.- Una fuga de agua en la zona de Río Moctezuma, cerca de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), podría haber generado el desperdicio de más de 500 mil litros del líquido desde abril, de acuerdo con un estimado basado en la medición de vecinos.

Se conoció que una cubeta de 20 litros se llena en unos 10 minutos, es decir, 2 litros por minuto o 2,880 litros al día. Al multiplicar ese ritmo por los días transcurridos desde abril resulta la cifra de más de 588 mil litros. Es una aproximación: el volumen real solo puede establecerse con una medición técnica.

Una fuga en la zona de Río Moctezuma podría haber desperdiciado casi 588 mil litros desde abril, según un estimado basado en la medición de un vecino. rotativo.com.mx

Felipe Cabello Pérez, propietario del terreno donde se encuentra la tubería de la JAPAM que tiene la fuga, afirmó que mantiene un conflicto con el organismo operador por el uso de su predio desde 1998.

Según explicó, el terreno ya era suyo antes del proyecto de vialidad y en ese momento se consideró una permuta por otro predio, que nunca se concretó.

El conflicto por el uso del terreno donde se encuentra la tubería se arrastra desde 1998, según el propietario. rotativo.com.mx

Cabello Pérez señaló que la infraestructura hidráulica le impide vender o rentar el terreno, por el que paga alrededor de 18 mil pesos anuales de impuesto predial.

Esta es la tercera fuga en el sitio. Tras las anteriores, relató, le ofrecieron una compensación que nunca recibió.

El propietario pidió a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) un acuerdo de compensación por el uso del suelo o, en su defecto, que retire la tubería.







