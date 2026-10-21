Invitan a empresas a abrir más lactarios en San Juan del Río

Sala de lactancia en San Juan del Río, uno de los seis lactarios del municipio, equipada con sillón y cambiador

San Juan del Río cuenta con seis lactarios, tres de instituciones públicas y tres del sector salud; la Secretaría de la Mujer invita a empresas a abrir más salas de lactancia.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Oct 21, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 21 de octubre de 2026.- Abrir un lactario es más un asunto de voluntad que de inversión, planteó la titular de la Secretaría de la Mujer, Judith Ortiz Monroy, quien invitó a las empresas y a la sociedad a sumarse a la apertura de más salas de lactancia.

Ortiz Monroy recalcó que estos espacios no son un tema exclusivo del sector público, sino también del privado, y que todos deberían sumarse a la política pública de contar con lugares donde las mujeres puedan desarrollar sus funciones naturales con total libertad.

Tampoco hace falta una gran inversión.

Basta con un espacio higiénico que tenga un sillón y un cambiador, donde las mujeres puedan descansar y refrescarse.

El municipio cuenta con seis lactarios. Tres fueron abiertos por instituciones públicas: en la Secretaría de la Mujer, en el DIF y, el más reciente, en Ciudad Vive Oriente.

Los otros tres pertenecen al sector salud y están en la Jurisdicción Sanitaria, en la Clínica Santa Lucía y en el Centro de Salud Urbana.

La titular señaló que fueron pensados para mujeres trabajadoras y para quienes acuden con sus hijos a realizar trámites en las dependencias.

Para usar el de la Secretaría no hay trámite previo: basta acercarse y solicitar el acceso en el momento en que se necesite.

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