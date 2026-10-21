San Juan del Río, 21 de octubre de 2026.- Abrir un lactario es más un asunto de voluntad que de inversión, planteó la titular de la Secretaría de la Mujer, Judith Ortiz Monroy, quien invitó a las empresas y a la sociedad a sumarse a la apertura de más salas de lactancia.

Ortiz Monroy recalcó que estos espacios no son un tema exclusivo del sector público, sino también del privado, y que todos deberían sumarse a la política pública de contar con lugares donde las mujeres puedan desarrollar sus funciones naturales con total libertad.

Tampoco hace falta una gran inversión.

Basta con un espacio higiénico que tenga un sillón y un cambiador, donde las mujeres puedan descansar y refrescarse.

El municipio cuenta con seis lactarios. Tres fueron abiertos por instituciones públicas: en la Secretaría de la Mujer, en el DIF y, el más reciente, en Ciudad Vive Oriente .

Los otros tres pertenecen al sector salud y están en la Jurisdicción Sanitaria, en la Clínica Santa Lucía y en el Centro de Salud Urbana.

La titular señaló que fueron pensados para mujeres trabajadoras y para quienes acuden con sus hijos a realizar trámites en las dependencias.

Para usar el de la Secretaría no hay trámite previo: basta acercarse y solicitar el acceso en el momento en que se necesite.