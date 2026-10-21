San Juan del Río, 21 de octubre de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado (JAPAM) trabaja en la reparación de una tubería del Jardín de la Familia, donde se registraba una fuga de agua atribuida presuntamente al daño que las raíces de un árbol causaron en la línea.

El encargado de los trabajos de reparación explicó que el origen del problema son las raíces de los árboles, que por naturaleza tienden a buscar humedad.

Cuando la encuentran, las raíces ejercen presión sobre la tubería hasta romperla. En algunos casos, incluso se introducen en ella.

Esa presencia de raíces dentro de la tubería es lo que provoca los problemas en el drenaje, detalló el responsable de la obra.

El encargado agregó que el material de la tubería, con muchos años de uso, se encuentra en un estado deteriorado.

Ante ello, la JAPAM propone la sustitución de la tubería por una más resistente y de mayor duración.

Las raíces de los árboles también dañan la red municipal de agua potable y alcantarillado en algunas zonas, daños que posteriormente son reparados por personal de la JAPAM.

El encargado de la obra precisó que el problema se presenta además en calles y casas donde hay árboles y plantas de gran tamaño.

Por ello, la recomendación es mantener esos árboles y plantas con un tamaño adecuado, a fin de evitar daños a las tuberías.