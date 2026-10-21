Querétaro, 21 de octubre de 2026.- Los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúan en las unidades de medicina familiar y en los hospitales, a pesar de las manifestaciones de trabajadores del instituto, de acuerdo con la información que tiene la Secretaría de Salud estatal.

La secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón, reconoció que existe inconformidad entre el personal, pero dijo que no tiene información específica sobre sus motivos ni sobre las afectaciones que podrían ocasionar en la atención a los derechohabientes.

“Creo que en ese sentido el personal de salud ha sido sumamente responsable y no han descuidado la atención”, manifestó la funcionaria.

Sobre la posibilidad de que hospitales públicos estatales reciban a pacientes del IMSS por falta de medicamentos o insumos, explicó que ambas instituciones tienen convenios de colaboración para intercambiar servicios y materiales. Cualquier apoyo, subrayó, debe gestionarse mediante las autoridades correspondientes.

Pérez Rendón precisó que no tiene confirmación de que hospitales estatales hayan recibido pacientes del IMSS por desabasto.

Añadió que la coordinación institucional sigue vigente para atender necesidades específicas, mientras que la situación laboral y los reclamos del personal deben ser aclarados por las autoridades del propio instituto.