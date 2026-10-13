Estado acompañará protesta de trabajadores del IMSS en Querétaro

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, informó que Gobernación respondió y se acercará a los manifestantes para atender su petición de diálogo.

Protesta de trabajadores del IMSS en Querétaro: manifestantes con paraguas, bandera de México y manta negra bajo la lluvia
  • Gobernación se comprometió a acercarse a los manifestantes para atender sus solicitudes de diálogo, informó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.
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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 13, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 13 de octubre de 2026.- El Gobierno del Estado acompañará la manifestación que realizarán trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la capital queretana, con el propósito de que transcurra de forma pacífica y sin afectar a terceros, informó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.

El Estado notificó desde el lunes a la delegación del IMSS y a la Secretaría de Gobernación sobre la protesta de trabajadores, precisó Gudiño Torres.

Gobernación ya respondió. El funcionario dijo que “estarán ellos acercándose a los propios manifestantes”, un acercamiento que, añadió, es “algo que estaban requiriendo”.

Al tratarse de un asunto federal, corresponde principalmente a esas autoridades atender las demandas.

Si los trabajadores deciden salir en contingente, el Estado mantiene su disposición de acercarse a ellos “como lo hacemos con cualquier otra manifestación”, según explicó Gudiño Torres.

El secretario hizo un llamado al respeto y a que la movilización no genere afectaciones a terceros.

La concentración está prevista para las 15:00 horas.

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