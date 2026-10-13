Reporta SSPM más de 1,400  gramos asegurados de drogas en San Juan del Río

Los detenidos puestos a disposición de las fiscalías crecieron más de 50% y los remitidos a juzgados cívicos, más de 100%, informó Saldívar Trejo.

Miguel Ángel Saldívar Trejo, secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del
  • Miguel Ángel Saldívar Trejo, secretario de Seguridad Pública Municipal, informó los resultados del primer cuatrimestre.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- El aseguramiento de sustancias ilegales en San Juan del Río aumentó poco más de 1,400 gramos en el primer cuatrimestre respecto al mismo periodo del año anterior, informó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ángel Saldívar Trejo.

Entrevistado por Rotativo de Querétaro, dijo que la corporación trabaja con una estrategia de cinco rubros, entre ellos el aseguramiento de armas, el decomiso de drogas, la violencia familiar y los vehículos recuperados.

En ese lapso, los detenidos puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República (FGR) crecieron poco más de 50%, y los remitidos a juzgados cívicos aumentaron más de 100%.

El aseguramiento de armas subió alrededor de 4%. Los vehículos recuperados se mantienen igual.

La violencia familiar sigue como el delito de mayor incidencia, según el secretario.

El último reporte, de agosto, que la corporación revisa en las mesas de paz, donde sostiene reuniones constantes, mantiene a la violencia familiar, la extorsión y el narcomenudeo entre los delitos de alto impacto.

Parte de esa atención recae en la Dirección de Prevención del Delito, que da a conocer a la ciudadanía sus derechos y obligaciones y las repercusiones legales y jurídicas de este tipo de actos.

seguridad gobierno criminalidad narcotrafico

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