San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- El aseguramiento de sustancias ilegales en San Juan del Río aumentó poco más de 1,400 gramos en el primer cuatrimestre respecto al mismo periodo del año anterior, informó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ángel Saldívar Trejo.
Entrevistado por Rotativo de Querétaro, dijo que la corporación trabaja con una estrategia de cinco rubros, entre ellos el aseguramiento de armas, el decomiso de drogas, la violencia familiar y los vehículos recuperados.
En ese lapso, los detenidos puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República (FGR) crecieron poco más de 50%, y los remitidos a juzgados cívicos aumentaron más de 100%.
El aseguramiento de armas subió alrededor de 4%. Los vehículos recuperados se mantienen igual.
La violencia familiar sigue como el delito de mayor incidencia, según el secretario.
El último reporte, de agosto, que la corporación revisa en las mesas de paz, donde sostiene reuniones constantes, mantiene a la violencia familiar, la extorsión y el narcomenudeo entre los delitos de alto impacto.
Parte de esa atención recae en la Dirección de Prevención del Delito, que da a conocer a la ciudadanía sus derechos y obligaciones y las repercusiones legales y jurídicas de este tipo de actos.