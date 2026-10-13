San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, afirmó que no hay divisiones en el PAN y que el partido es “sumamente maduro” para sus procesos internos, al valorar la reunión de dirigentes y aspirantes panistas en Querétaro.
En entrevista, ante las versiones que colocan a Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, como posible candidato del PAN a la gubernatura, Cabrera Valencia centró su respuesta en la imagen que dejó el encuentro: la unión entre quienes aspiran a representar al partido en las contiendas que vienen y una coordinación y comunicación muy estrecha entre ellos, que según dijo muestra Martín Arango, dirigente estatal del PAN.
Describió la fotografía, que corrió por redes sociales y chats de WhatsApp, como una muestra de la unidad del PAN. Dijo que todas las personas que aparecen en ella son servidores públicos con trayectorias construidas en distritos, municipios y elecciones federales: el senador Agustín Dorantes; Luis Nava, quien fue diputado local y presidente municipal; y Marco del Prete, con casi 12 años como secretario en el estado a lo largo de dos sexenios.
Sobre Felifer, destacó su trabajo en materia de obras y servicios públicos municipales y su cercanía con la población de la capital, y lo describió como trabajador y madrugador. Recordó que Huimilpan, El Marqués, Corregidora, Querétaro y San Juan del Río trabajan en coordinación como municipios metropolitanos.
Para el alcalde, la unión, el trabajo en conjunto, el diálogo y la coordinación darán al PAN “un muy buen bono electoral”. Visualizó a un partido “altamente competitivo” en las próximas elecciones, con la dirigencia de Arango y el ejemplo del gobernador Mauricio Kuri.
De los gobiernos estatal y municipales, que dijo estar por cerrar sus administraciones, afirmó que “somos administraciones de resultados”. Reconoció que falta mucho por hacer, aunque aseguró que hay planes de trabajo claros para encaminar a Querétaro.
Recordó que el PAN encabezó los gobiernos de Nacho Loyola, Garrido, Pancho Domínguez y Mauricio Kuri, con una administración intermedia del PRI.
Lo que debe hacer el partido, insistió, es “mantener su alto nivel de competencia electoral”. Sobre los acuerdos que sugiere la imagen, dijo que los detalles y pormenores corresponden al presidente del partido, el líder estatal: “Yo, como a ustedes, lo veo desde acá”.