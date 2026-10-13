Alcalde de San Juan del Río descarta divisiones en el PAN

Roberto Cabrera Valencia elogió el trabajo de Felifer en la capital y dejó en el líder estatal del PAN los detalles de los acuerdos.

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, habla con la prensa sobre el PAN en Querétaro

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, calificó al PAN como “sumamente maduro” para sus procesos internos.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, afirmó que no hay divisiones en el PAN y que el partido es “sumamente maduro” para sus procesos internos, al valorar la reunión de dirigentes y aspirantes panistas en Querétaro.

En entrevista, ante las versiones que colocan a Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, como posible candidato del PAN a la gubernatura, Cabrera Valencia centró su respuesta en la imagen que dejó el encuentro: la unión entre quienes aspiran a representar al partido en las contiendas que vienen y una coordinación y comunicación muy estrecha entre ellos, que según dijo muestra Martín Arango, dirigente estatal del PAN.

Describió la fotografía, que corrió por redes sociales y chats de WhatsApp, como una muestra de la unidad del PAN. Dijo que todas las personas que aparecen en ella son servidores públicos con trayectorias construidas en distritos, municipios y elecciones federales: el senador Agustín Dorantes; Luis Nava, quien fue diputado local y presidente municipal; y Marco del Prete, con casi 12 años como secretario en el estado a lo largo de dos sexenios.

Sobre Felifer, destacó su trabajo en materia de obras y servicios públicos municipales y su cercanía con la población de la capital, y lo describió como trabajador y madrugador. Recordó que Huimilpan, El Marqués, Corregidora, Querétaro y San Juan del Río trabajan en coordinación como municipios metropolitanos.

Para el alcalde, la unión, el trabajo en conjunto, el diálogo y la coordinación darán al PAN “un muy buen bono electoral”. Visualizó a un partido “altamente competitivo” en las próximas elecciones, con la dirigencia de Arango y el ejemplo del gobernador Mauricio Kuri.

De los gobiernos estatal y municipales, que dijo estar por cerrar sus administraciones, afirmó que “somos administraciones de resultados”. Reconoció que falta mucho por hacer, aunque aseguró que hay planes de trabajo claros para encaminar a Querétaro.

Recordó que el PAN encabezó los gobiernos de Nacho Loyola, Garrido, Pancho Domínguez y Mauricio Kuri, con una administración intermedia del PRI.

Lo que debe hacer el partido, insistió, es “mantener su alto nivel de competencia electoral”. Sobre los acuerdos que sugiere la imagen, dijo que los detalles y pormenores corresponden al presidente del partido, el líder estatal: “Yo, como a ustedes, lo veo desde acá”.

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