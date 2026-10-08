San Juan del Río, 8 de octubre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González llamó a mantener la unidad del PAN en Querétaro y sostuvo que el proceso interno del partido depende del propio partido, bajo reglas que ya están puestas.
Cuestionado sobre una posible división o posturas distintas dentro del partido en torno a Luis Nava, el mandatario estatal respondió que es un tema del partido y que todos quedaron de respetar lo establecido.
Sobre la realización de una encuesta, dijo que las reglas están definidas desde antes y que siempre habrá que respetar lo que determine el partido.
Cuando se le preguntó por las versiones que circulan sobre quién sería candidato y quién iría a la alcaldía, Kuri González respondió que eso depende del partido y que no tiene comentarios al respecto.
Ante la pregunta de si hay fracturas en el PAN, dijo esperar que no. Afirmó que el partido está muy fuerte, que va adelante en todos los sentidos y que la gente busca un partido unido que siga avanzando.
Kuri González aseguró que, por su parte, siempre buscará la unidad. Señaló que quienes han sido postulados por un partido deben ser agradecidos con él.
Sobre su relación con Luis Nava, respondió que es muy buena.