Kuri pide unidad al PAN y respetar reglas en Querétaro

El gobernador dijo que el partido está fuerte y que el proceso interno depende del partido, con reglas ya establecidas.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, llama a la unidad del PAN en San Juan del Río

Mauricio Kuri González llamó a mantener la unidad del PAN en Querétaro y sostuvo que el proceso interno depende del propio partido, bajo reglas ya establecidas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de octubre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González llamó a mantener la unidad del PAN en Querétaro y sostuvo que el proceso interno del partido depende del propio partido, bajo reglas que ya están puestas.

Cuestionado sobre una posible división o posturas distintas dentro del partido en torno a Luis Nava, el mandatario estatal respondió que es un tema del partido y que todos quedaron de respetar lo establecido.

Sobre la realización de una encuesta, dijo que las reglas están definidas desde antes y que siempre habrá que respetar lo que determine el partido.

Cuando se le preguntó por las versiones que circulan sobre quién sería candidato y quién iría a la alcaldía, Kuri González respondió que eso depende del partido y que no tiene comentarios al respecto.

Ante la pregunta de si hay fracturas en el PAN, dijo esperar que no. Afirmó que el partido está muy fuerte, que va adelante en todos los sentidos y que la gente busca un partido unido que siga avanzando.

Kuri González aseguró que, por su parte, siempre buscará la unidad. Señaló que quienes han sido postulados por un partido deben ser agradecidos con él.

Sobre su relación con Luis Nava, respondió que es muy buena.

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