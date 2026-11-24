Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González aseguró que la Comisión Estatal de Aguas (CEA) quedará en condiciones financieras viables al cierre de su administración. También reconoció que el déficit de agua del estado será el principal desafío del próximo gobierno.

“Lo dejamos con una Comisión Estatal de Agua totalmente viable financieramente y yo creo que con una muy buena comunicación”, dijo el mandatario al hacer un balance del panorama hídrico que recibirá su sucesor.

Kuri sostuvo que la CEA ha demostrado capacidad para administrar el servicio en todo el estado, por lo que confió en que el organismo mantendrá esas funciones en los próximos años.

El déficit, explicó, se origina sobre todo en la diferencia entre el volumen de agua que se extrae y la capacidad de recuperación de los mantos acuíferos.

Para atender el abastecimiento, el gobernador dijo que dejará planteado un proyecto que deberá desarrollarse a mediano plazo.

Consideró indispensable que la próxima administración mantenga las inversiones en reparación de fugas y dé continuidad a la planeación hídrica para garantizar el suministro a largo plazo.