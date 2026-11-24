San Juan del Río, 24 de noviembre de 2026.- Para fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir conductas delictivas, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) mantiene operativos de vigilancia en colonias y comunidades de San Juan del Río, con intervenciones que han derivado en aseguramientos, detenciones y puestas a disposición ante las autoridades competentes.
El balance más reciente de los despliegues realizados en el oriente y poniente del municipio dejó nueve puestas a disposición y un vehículo recuperado, como resultado de las acciones coordinadas entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno.
De acuerdo con la SSPM, ocho de los casos fueron remitidos al Juzgado Cívico Municipal, mientras que uno quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de investigar delitos del orden federal.
Las intervenciones forman parte de una estrategia de vigilancia que busca mantener presencia policial en diferentes sectores del municipio, prevenir conductas delictivas y actuar ante situaciones que puedan representar un riesgo para la población.
Para estas acciones, la Policía Municipal trabaja en coordinación con la Policía Estatal, la Guardia Nacional y Policías Queretanas, mediante recorridos en zonas habitacionales y comunidades tanto del oriente como del poniente de San Juan del Río.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantiene despliegues en distintos sectores de San Juan del Río, con acciones de vigilancia y atención de posibles hechos delictivos.¿Te gusta esta personalidad? rotativo.com.mx
La corporación ha desarrollado operativos de vigilancia en distintos puntos del territorio municipal, con intervenciones orientadas a reforzar las condiciones de seguridad y atender faltas administrativas o posibles hechos delictivos.
En el reporte difundido, la dependencia no especificó qué conducta motivó la puesta a disposición ante la FGR ni precisó el número de personas involucradas en las nueve remisiones.
Tampoco detalló las colonias y comunidades donde se realizaron las intervenciones ni las características del vehículo recuperado.
Los resultados forman parte de las acciones que la SSPM reporta dentro de sus operativos de prevención y vigilancia, cuyo objetivo es proteger a la población y mantener la intervención policial en diferentes sectores de San Juan del Río.