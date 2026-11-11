SSPM remite a 24 personas al Juzgado Cívico en San Juan del Río

Los operativos, coordinados con la Policía Estatal y la Guardia Nacional, cubrieron comunidades y colonias de San Juan del Río.

Policías municipales y de la POES con equipo táctico junto a una patrulla, de noche, durante un operativo de seguridad en San Juan del Río

El operativo de la SSPM se coordinó con la Policía Estatal y la Guardia Nacional y dejó 24 personas remitidas al Juzgado Cívico. Las dos personas puestas a disposición de la Fiscalía se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 11, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 11 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) remitió a 24 personas al Juzgado Cívico y puso a otras dos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) durante un operativo de seguridad en San Juan del Río.

El operativo se realizó con la Policía Estatal y la Guardia Nacional, con el propósito de inhibir y prevenir conductas delictivas y reforzar la seguridad de los sanjuanenses, informó la SSPM.

Las intervenciones se concentraron en Palmillas; San Sebastián de las Barrancas, en sus sectores norte y sur; Santa Cruz Nieto; Santa Matilde y Santa Cruz Escandón.

El operativo abarcó también la colonia México, Pedregoso, el fraccionamiento Las Águilas, La Peña, Jardines del Valle, Loma Alta y Los Rocíos.

Las dos personas puestas a disposición de la Fiscalía se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

La corporación indicó que se trata de operativos programados que se han realizado en los últimos meses.

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