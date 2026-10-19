San Juan del Río, 19 de octubre de 2026.- Un despliegue operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río derivó en la remisión de 20 personas al Juzgado Cívico por diversas faltas administrativas y en dos puestas a disposición ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro, informó la corporación.
El operativo se realizó en coordinación con la Policía Estatal y con policías municipales de la entidad, y consistió en recorridos focalizados en zonas que la SSPM clasificó como de atención prioritaria.
Fueron 15 puntos.
En el listado de zonas recorridas figuran Praderas del Sol, La Floresta, Los Nogales, Santa Cruz Nieto, San Cayetano, el Barrio de La Concepción, El Carrizo, Lomas de San Juan, Infonavit Pedregoso, Paseos de Xhosda, Antorchistas y La Rueda.
A esas zonas se sumaron tres vialidades: avenida Juárez, avenida Universidad y la autopista México-Querétaro.
De acuerdo con la corporación, el objetivo del despliegue fue inhibir conductas delictivas en esos sectores del municipio.
El saldo separa dos rutas distintas. Las 20 personas remitidas al Juzgado Cívico fueron presentadas por faltas administrativas, por lo que su situación será resuelta por la autoridad cívica municipal.
Las dos puestas a disposición, en cambio, quedaron ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a la que corresponderá determinar la situación jurídica de las personas involucradas.