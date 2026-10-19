Operativo en San Juan del Río deja 20 remitidos al Juzgado Cívico

La SSPM actuó con la Policía Estatal y corporaciones municipales de la entidad; además, realizó dos puestas a disposición ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Elementos de la Policía Municipal y del grupo G.O.E.S. realizan una revisión a un hombre junto a un automóvil azul durante el operativo de seguridad en San Juan del Río.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río realizó recorridos focalizados en 15 zonas de atención prioritaria, en coordinación con la Policía Estatal y corporaciones municipales de la entidad. Las personas puestas a disposición se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

SSPM San Juan del Río
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de octubre de 2026.- Un despliegue operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río derivó en la remisión de 20 personas al Juzgado Cívico por diversas faltas administrativas y en dos puestas a disposición ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro, informó la corporación.

El operativo se realizó en coordinación con la Policía Estatal y con policías municipales de la entidad, y consistió en recorridos focalizados en zonas que la SSPM clasificó como de atención prioritaria.

Fueron 15 puntos.

En el listado de zonas recorridas figuran Praderas del Sol, La Floresta, Los Nogales, Santa Cruz Nieto, San Cayetano, el Barrio de La Concepción, El Carrizo, Lomas de San Juan, Infonavit Pedregoso, Paseos de Xhosda, Antorchistas y La Rueda.

A esas zonas se sumaron tres vialidades: avenida Juárez, avenida Universidad y la autopista México-Querétaro.

De acuerdo con la corporación, el objetivo del despliegue fue inhibir conductas delictivas en esos sectores del municipio.

El saldo separa dos rutas distintas. Las 20 personas remitidas al Juzgado Cívico fueron presentadas por faltas administrativas, por lo que su situación será resuelta por la autoridad cívica municipal.

Las dos puestas a disposición, en cambio, quedaron ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a la que corresponderá determinar la situación jurídica de las personas involucradas.

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