Saltillo, Coahuila, 19 de octubre de 2026.- Edwin “N”, detenido en flagrancia en octubre de 2023 mientras sustraía hidrocarburo de una toma clandestina en el municipio de General Cepeda, Coahuila, fue sentenciado a 13 años cuatro meses de prisión y al pago de una multa por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La sentencia condenatoria se obtuvo en procedimiento abreviado.

El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, aportó las pruebas que, de acuerdo con la FGR, resultaron suficientes para acreditar su responsabilidad penal y obtener la pena.

El caso se remonta a octubre de 2023, cuando elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) localizaron una toma clandestina en el poliducto de 10 pulgadas, en el ejido La Noria.

Ahí lo sorprendieron en plena extracción. Según la Fiscalía, Edwin “N” sustraía el hidrocarburo y lo transfería a un tractocamión acoplado a un semirremolque tipo tanque.

En esa acción se aseguraron alrededor de 48 mil litros de diésel, el tractocamión con su semirremolque tipo tanque, un vehículo, mangueras de alta presión, una válvula y varillas para soldadura.

También quedaron asegurados diversos objetos utilizados para extraer el combustible, así como herramientas para instalar tomas clandestinas.

Entre la detención en el ejido La Noria y la sentencia transcurrieron tres años.