Querétaro, 19 de octubre de 2026.- La Policía Estatal de Querétaro (POES) recuperó 20 vehículos que tenían carpetas de investigación abiertas por robo, en acciones realizadas en distintos municipios del estado.
Las unidades fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que continuará con los trámites correspondientes para su posterior devolución a sus legítimos propietarios.
La corporación informó que la recuperación fue resultado de tres vías de trabajo: acciones operativas, el uso de herramientas tecnológicas y la atención a reportes ciudadanos.
Las imágenes difundidas por la Policía Estatal muestran la variedad de lo recuperado: automóviles, camionetas, motocicletas y unidades de carga, entre ellas un tractocamión y un remolque.
Para las personas propietarias, la puesta a disposición es el paso previo a volver a tener su vehículo. La entrega queda sujeta a los trámites que realice la autoridad competente.
El reporte ciudadano, una de las vías que permitió localizar las unidades, ocupa también el cierre del mensaje de la corporación: el 911 para emergencias y el 089 para denuncia anónima.