Recuperan 20 vehículos robados en municipios de Querétaro

Las unidades, con carpetas de investigación abiertas por robo, quedaron a disposición de la autoridad competente para los trámites previos a su devolución.

Mosaico de la Policía Estatal de Querétaro con 20 vehículos robados recuperados, entre automóviles, camionetas, motocicletas y unidades de carga.

Las 20 unidades recuperadas por la Policía Estatal de Querétaro tenían carpetas de investigación abiertas por robo y quedaron a disposición de la autoridad competente.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de octubre de 2026.- La Policía Estatal de Querétaro (POES) recuperó 20 vehículos que tenían carpetas de investigación abiertas por robo, en acciones realizadas en distintos municipios del estado.

Las unidades fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que continuará con los trámites correspondientes para su posterior devolución a sus legítimos propietarios.

La corporación informó que la recuperación fue resultado de tres vías de trabajo: acciones operativas, el uso de herramientas tecnológicas y la atención a reportes ciudadanos.

Las imágenes difundidas por la Policía Estatal muestran la variedad de lo recuperado: automóviles, camionetas, motocicletas y unidades de carga, entre ellas un tractocamión y un remolque.

Para las personas propietarias, la puesta a disposición es el paso previo a volver a tener su vehículo. La entrega queda sujeta a los trámites que realice la autoridad competente.

El reporte ciudadano, una de las vías que permitió localizar las unidades, ocupa también el cierre del mensaje de la corporación: el 911 para emergencias y el 089 para denuncia anónima.

seguridad sucesos criminalidad

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