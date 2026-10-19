Su hermana despide a Gustavo Ormo tras su muerte en Florida

El cantante venezolano, intérprete de “Yo no te quería”, fue hallado sin vida el 16 de octubre en la alberca de su casa en Weston.

Hombre calvo y con barba, con blusa blanca de encaje translúcido, frente a un fondo gris

Gustavo Ormo, cantante venezolano.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 19, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Weston, Florida, 19 de octubre.- Antonieta Ormo, hermana del cantante venezolano Gustavo Ormo, despidió al artista en Instagram tras el hallazgo de su cuerpo en su residencia de Weston, donde las autoridades investigan el caso como una muerte sospechosa.

Gustavo Ormo, intérprete de “Yo no te quería”, fue hallado sin vida la mañana del 16 de octubre en la alberca de su casa.

“Mi hermano solo pasó a un mejor plano… a una dimensión llena de luz y música”, escribió Antonieta en una de sus publicaciones. Agregó que el cantante seguirá presente con su “legado de amor eterno” y con sus obras.

En otro mensaje, dirigido a él, le agradeció sus canciones “llenas de poesía” y aseguró que su música “seguirá sonando y enamorándonos”.

En sus Historias compartió además una imagen del cantante con la frase: “Este era mi amado hermano… Que siga brillando con su música que tanto amaba”. También reaccionó a un video de homenaje difundido por EV Houston. De acuerdo con Telemundo 51, la hermana no sabe qué ocurrió y para la familia es un momento emocionalmente muy difícil.

El Miami Herald publicó que las comunicaciones de emergencia habrían descrito el cuerpo como “atado”. Imágenes aéreas de WPLG 10 muestran, al parecer, una cuerda que va de la terraza a la alberca.

La Oficina del Sheriff de Broward no ha confirmado que estuviera atado.

antonieta ormo espectáculos florida gustavo ormo muerte sospechosa weston

Reciente

Manifestantes con rostro cubierto tras una pancarta con la leyenda ACAB y una bandera francesa entre humo
Internacional

Toques de queda parciales buscan proteger comercios en Francia

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, intentó presentar su dimisión, pero el presidente Macron le pidió analizar cómo mejorar la seguridad en las calles

Semirremolque tipo tanque con manguera conectada sobre terreno húmedo, asegurado por la toma clandestina en General Cepeda, Coahuila.
Seguridad

Condenan a más de 13 años por toma clandestina en General Cepeda

En octubre de 2023 se aseguraron alrededor de 48 mil litros de diésel, un tractocamión con semirremolque tipo tanque y mangueras de alta presión.

Mosaico de la Policía Estatal de Querétaro con 20 vehículos robados recuperados, entre automóviles, camionetas, motocicletas y unidades de carga.
Editorial

Recuperan 20 vehículos robados en municipios de Querétaro

Las unidades, con carpetas de investigación abiertas por robo, quedaron a disposición de la autoridad competente para los trámites previos a su devolución.

Unidad con la leyenda Alcoholímetro Municipal junto a una patrulla de la Policía Municipal durante el operativo alcoholímetro en Querétaro
Querétaro

Rebasar el límite en el alcoholímetro de Querétaro: 29 sancionados en una semana

De 527 pruebas de alcoholemia, 35 resultaron positivas y 29 personas fueron sancionadas; entre las detenidas hay 24 hombres y cinco mujeres.