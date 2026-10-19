Weston, Florida, 19 de octubre.- Antonieta Ormo, hermana del cantante venezolano Gustavo Ormo, despidió al artista en Instagram tras el hallazgo de su cuerpo en su residencia de Weston, donde las autoridades investigan el caso como una muerte sospechosa.

Gustavo Ormo, intérprete de “Yo no te quería”, fue hallado sin vida la mañana del 16 de octubre en la alberca de su casa.

“Mi hermano solo pasó a un mejor plano… a una dimensión llena de luz y música”, escribió Antonieta en una de sus publicaciones. Agregó que el cantante seguirá presente con su “legado de amor eterno” y con sus obras.

En otro mensaje, dirigido a él, le agradeció sus canciones “llenas de poesía” y aseguró que su música “seguirá sonando y enamorándonos”.

En sus Historias compartió además una imagen del cantante con la frase: “Este era mi amado hermano… Que siga brillando con su música que tanto amaba”. También reaccionó a un video de homenaje difundido por EV Houston. De acuerdo con Telemundo 51, la hermana no sabe qué ocurrió y para la familia es un momento emocionalmente muy difícil.

El Miami Herald publicó que las comunicaciones de emergencia habrían descrito el cuerpo como “atado”. Imágenes aéreas de WPLG 10 muestran, al parecer, una cuerda que va de la terraza a la alberca.

La Oficina del Sheriff de Broward no ha confirmado que estuviera atado.