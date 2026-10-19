Querétaro, 19 de octubre de 2026.- Una iniciativa que reforma y adiciona artículos de la Ley de Salud del Estado de Querétaro propone reconocer en la norma el Programa de Detección y Diagnóstico temprano de cáncer de mama e incorporar a la Unidad de Especialidades de Oncología al Consejo de Salud del Estado.

La diputada Alejandrina Verónica Galicia Castañón, presidenta de la Comisión de Salud, la ingresó en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.

La legisladora manifestó que el cáncer de mama no avisa y tampoco espera a que sea octubre.

Sostuvo que la propuesta responde a las cifras del INEGI y a las tendencias nacionales, y señaló que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores malignos en mujeres.

“Hay muchas acciones en nuestro país para la detección, atención y tratamiento del cáncer de mama, pero no estaba estipulado en la ley de Querétaro”, expresó Galicia Castañón, quien precisó que con la iniciativa se incluye en la ley estatal la detección oportuna del cáncer de mama, como parte de los procesos y protocolos.

La propuesta le da vida jurídica al Programa de Detección y Diagnóstico temprano de cáncer de mama y lo institucionaliza de manera permanente, con una implementación ininterrumpida. La supervisión recaería en la Secretaría de Salud del Estado.

A la Unidad de Especialidades de Oncología, la iniciativa le reconoce una participación activa en el Consejo de Salud del Estado y le encomienda todo tipo de investigación en materia de cáncer de mama, con el fin de prevenir y diagnosticar la enfermedad de forma oportuna.

Cada mes de octubre, la Secretaría y los Servicios Sociales y Privados en el estado tendrían que implementar una campaña intensiva de prevención y diagnóstico de cáncer de mama.

La legisladora precisó que el objetivo es facultar a todas las áreas necesarias para sostener “una campaña permanente, no nada más en el mes de octubre”.

El texto suma a la protección de la salud la atención médica a mujeres para detectar y diagnosticar el cáncer de mama, y reforma los fines de la educación para la salud para que incluyan la orientación sobre sintomatología y detección temprana.

El glosario de la ley sumaría la definición de Grupos Vulnerables.

La iniciativa recorre la fracción XX a la XXI del artículo 19 y adiciona las fracciones XXVI y XXVII del artículo 2, el inciso k) de la fracción III del artículo 9, el artículo 54 Bis y el artículo 94 Bis.

La propuesta reforma, además, la fracción II del Apartado A del artículo 3, el inciso j) de la fracción III del artículo 9, la fracción XX del artículo 19, la fracción X del artículo 30 y la fracción III del artículo 96 de la Ley de Salud del Estado de Querétaro.

La diputada sustentó la propuesta en cifras estatales: según los datos que citó, las defunciones por cáncer de mama en Querétaro aumentaron 5.2% entre 2024 y 2025, al pasar de 153 a 161 casos.