Rehabilitan calle Rafael Ayala en San Juan del Río con 2.3 mdp

La obra incluyó drenaje y agua potable, banquetas, señalética y empedrado húmedo, y beneficia a cerca de 150 personas en la zona Centro.

Roberto Cabrera Valencia y funcionarios con chalecos recorren la calle Rafael Ayala rehabilitada en San Juan del Río
    • Roberto Cabrera Valencia entregó la rehabilitación de la calle Rafael Ayala, con inversión de más de 2 millones 300 mil pesos.
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Kary García
Por Kary García Oct 19, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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San Juan del Río, 19 de octubre de 2026.- La calle Rafael Ayala, en la zona Centro de San Juan del Río, quedó rehabilitada con una inversión de más de 2 millones 300 mil pesos y fue entregada.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, encabezó el acto de entrega junto con la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Roberto Cabrera Valencia y funcionarios municipales en la calle Rafael Ayala rehabilitada de San Juan del R\u00edo El presidente municipal encabezó la entrega junto con la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. rotativo.com.mx

Personal de la Secretaría recordó que la obra consistió en la rehabilitación de las redes de drenaje y agua potable, la construcción de banquetas, la señalética vertical y horizontal y la instalación de empedrado húmedo.

Calle Rafael Ayala rehabilitada con empedrado h\u00famedo, banquetas y l\u00ednea amarilla en la zona Centro de San Juan del R\u00edo La calle Rafael Ayala, rehabilitada con más de 2 millones 300 mil pesos, incluye drenaje, agua potable, banquetas, señalética y empedrado húmedo. rotativo.com.mx

Durante el acto de entrega de la vialidad, Cabrera Valencia destacó que estos trabajos mejoran la calidad de vida de las familias sanjuanenses.

Roberto Cabrera Valencia conversa con asistentes al acto de entrega de la calle Rafael Ayala en San Juan del R\u00edo Cabrera Valencia afirmó que las obras mejoran la calidad de vida de las familias sanjuanenses. rotativo.com.mx

Para quienes transitan por esta zona, dijo, la obra genera condiciones para una mejor movilidad.

Con obras como esta, agregó el presidente municipal, se logra una Mejor Ciudad, una Mejor Sociedad y un Mejor Gobierno.

Vista frontal de la calle Rafael Ayala rehabilitada con empedrado h\u00famedo y veh\u00edculos estacionados en San Juan del R\u00edo Según Obras Públicas, la rehabilitación de la calle Rafael Ayala beneficia a cerca de 150 personas. rotativo.com.mx

Según el personal de la dependencia, los trabajos benefician a cerca de 150 personas.

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