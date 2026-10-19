San Juan del Río, 19 de octubre de 2026.- La calle Rafael Ayala, en la zona Centro de San Juan del Río, quedó rehabilitada con una inversión de más de 2 millones 300 mil pesos y fue entregada.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, encabezó el acto de entrega junto con la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

El presidente municipal encabezó la entrega junto con la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. rotativo.com.mx

Personal de la Secretaría recordó que la obra consistió en la rehabilitación de las redes de drenaje y agua potable, la construcción de banquetas, la señalética vertical y horizontal y la instalación de empedrado húmedo.

La calle Rafael Ayala, rehabilitada con más de 2 millones 300 mil pesos, incluye drenaje, agua potable, banquetas, señalética y empedrado húmedo. rotativo.com.mx

Durante el acto de entrega de la vialidad, Cabrera Valencia destacó que estos trabajos mejoran la calidad de vida de las familias sanjuanenses.

Cabrera Valencia afirmó que las obras mejoran la calidad de vida de las familias sanjuanenses. rotativo.com.mx

Para quienes transitan por esta zona, dijo, la obra genera condiciones para una mejor movilidad.

Con obras como esta, agregó el presidente municipal, se logra una Mejor Ciudad, una Mejor Sociedad y un Mejor Gobierno.

Según Obras Públicas, la rehabilitación de la calle Rafael Ayala beneficia a cerca de 150 personas. rotativo.com.mx

Según el personal de la dependencia, los trabajos benefician a cerca de 150 personas.