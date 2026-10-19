Mesa de Paz revisa inteligencia y seguridad en Querétaro

CNI, Sedena, Guardia Nacional y FGR participaron en la sesión realizada en instalaciones de la Fiscalía estatal.

Autoridades federales y estatales durante la sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad en la Fiscalía de Querétaro.

La sesión dio seguimiento al intercambio de información, análisis de inteligencia y coordinación operativa entre autoridades federales y estatales.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de octubre de 2026.- Autoridades federales y estatales revisaron acciones conjuntas de seguridad y procuración de justicia durante una sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, realizada en instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

El fiscal general del estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, participó junto con Martha Evelia Gutiérrez Grajeda, secretaria técnica de la Mesa de Paz, y Jesús Julio Félix, jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

También asistieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y otras instituciones federales y estatales.

La sesión se concentró en el intercambio de información, el análisis de inteligencia y la coordinación operativa entre las dependencias participantes para dar continuidad a las estrategias conjuntas en materia de seguridad y procuración de justicia.

Los trabajos forman parte del modelo Sinergia por Querétaro, mediante el cual se articulan capacidades de autoridades de los tres órdenes de gobierno en acciones de prevención, investigación y persecución de los delitos.

La reunión tuvo como objetivo mantener la colaboración interinstitucional y sumar capacidades entre las autoridades participantes para fortalecer las tareas de seguridad en la entidad.

seguridad gobierno mesa de paz fiscalia

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