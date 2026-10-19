Querétaro, 19 de octubre de 2026.- Autoridades federales y estatales revisaron acciones conjuntas de seguridad y procuración de justicia durante una sesión de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, realizada en instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
El fiscal general del estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, participó junto con Martha Evelia Gutiérrez Grajeda, secretaria técnica de la Mesa de Paz, y Jesús Julio Félix, jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
También asistieron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR) y otras instituciones federales y estatales.
La sesión se concentró en el intercambio de información, el análisis de inteligencia y la coordinación operativa entre las dependencias participantes para dar continuidad a las estrategias conjuntas en materia de seguridad y procuración de justicia.
Los trabajos forman parte del modelo Sinergia por Querétaro, mediante el cual se articulan capacidades de autoridades de los tres órdenes de gobierno en acciones de prevención, investigación y persecución de los delitos.
La reunión tuvo como objetivo mantener la colaboración interinstitucional y sumar capacidades entre las autoridades participantes para fortalecer las tareas de seguridad en la entidad.