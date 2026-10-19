Querétaro, 19 de octubre de 2026.- La Comisión Estatal de Aguas (CEA) y el Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA) realizaron un acto con firma de documentos y plantación de árboles bajo la leyenda «Recibo digital = un árbol plantado», lema de la campaña CEA Sustentable.
Bajo una carpa de FIQMA con el logotipo del Municipio de Querétaro, cuatro personas se reunieron en torno a una mesa. Una firmaba. Tres mostraban documentos, dos de ellos en carpetas blancas con el logotipo de la CEA.
Más de una docena de voluntarios participaron en la plantación.
La mascota de la campaña, una gota de agua azul, acompañó el acto. Una persona con micrófono se dirigió a los asistentes.
La plantación se hizo en un parque con canchas de pádel al fondo. Con pala y cubeta, los participantes colocaron en la tierra los árboles jóvenes, que llegaron en bolsas negras.
La leyenda de la campaña es «Recibo digital = un árbol plantado».
En una camioneta cisterna, una manta con el sello de CEA Sustentable resume el mensaje: «Menos papel + vida».
Más de una docena de voluntarios, con gorras verdes y camisas azules, posaron junto a un arbolito sujeto a una estaca.
La manta indica que el recibo digital se tramita por Orobot, presentado como «Nueva forma de atenderte», en el número 442 144 3740.