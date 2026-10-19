Plantan árboles en Querétaro con la campaña de recibo digital

Acto de la CEA y el FIQMA con firma de documentos y la mascota de gota de agua de la campaña CEA Sustentable

La Comisión Estatal de Aguas y el Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente realizaron un acto con firma de documentos dentro de la campaña CEA Sustentable, bajo el lema «Recibo digital = un árbol plantado».

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de octubre de 2026.- La Comisión Estatal de Aguas (CEA) y el Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA) realizaron un acto con firma de documentos y plantación de árboles bajo la leyenda «Recibo digital = un árbol plantado», lema de la campaña CEA Sustentable.

Bajo una carpa de FIQMA con el logotipo del Municipio de Querétaro, cuatro personas se reunieron en torno a una mesa. Una firmaba. Tres mostraban documentos, dos de ellos en carpetas blancas con el logotipo de la CEA.

Voluntarios con gorras verdes junto a un \u00e1rbol joven durante la plantaci\u00f3n en Quer\u00e9taro Más de una docena de voluntarios participaron en la plantación.

La mascota de la campaña, una gota de agua azul, acompañó el acto. Una persona con micrófono se dirigió a los asistentes.

La plantación se hizo en un parque con canchas de pádel al fondo. Con pala y cubeta, los participantes colocaron en la tierra los árboles jóvenes, que llegaron en bolsas negras.

Plantaci\u00f3n de un \u00e1rbol joven con pala en un parque de Quer\u00e9taro La leyenda de la campaña es «Recibo digital = un árbol plantado».

En una camioneta cisterna, una manta con el sello de CEA Sustentable resume el mensaje: «Menos papel + vida».

Más de una docena de voluntarios, con gorras verdes y camisas azules, posaron junto a un arbolito sujeto a una estaca.

La manta indica que el recibo digital se tramita por Orobot, presentado como «Nueva forma de atenderte», en el número 442 144 3740.

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