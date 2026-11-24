San Juan del Río, 24 de noviembre de 2026.- El quinto acceso a San Juan del Río, la obra federal que dará a la zona oriente una nueva conexión con la carretera 57, arrancaría hasta 2027.
Es la tercera fecha de inicio que se anuncia para el proyecto: primero se habló de 2025 y después de 2026.
En la conferencia de prensa del lunes, el alcalde Roberto Cabrera Valencia se refirió al acceso, ubicado en la zona de avenida México y el Parque Industrial, como una obra "que tenemos entendido arranca el próximo año".
Según dijo, el dato lo confirmó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. No dio el mes de inicio, la inversión ni la duración de los trabajos.
El proyecto se gestiona desde 2016. En febrero de 2025, el alcalde confirmó su construcción y anticipó que empezaría ese mismo año, con beneficio para más de 150 mil habitantes de la zona oriente, la más poblada del municipio.
En diciembre de 2025, tras una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al municipio, informó que la obra arrancaría en 2026 y que Banobras sería el ejecutor. El gobernador Mauricio Kuri González había presentado de nuevo la solicitud ante la mandataria.
Cabrera Valencia citó el quinto acceso como ejemplo de "ejercicios muy importantes de gestión que han funcionado". Lo hizo al hablar del crecimiento del municipio y de las proyecciones con las que, dijo, se sustentan las solicitudes de obra ante la Federación.
Mientras la obra no empieza, la circulación sigue dependiendo de vías antiguas. "Seguimos circulando, así como decíamos, en la 120, en la carretera 300, en el viejo camino", reconoció el alcalde.
En la conferencia no se informó qué ha retrasado el arranque ni si el proyecto conserva a Banobras como ejecutor.