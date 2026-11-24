San Juan del Río, 24 de noviembre de 2026.- El edificio conocido como Centro Histórico y Cultural, en avenida Juárez, volverá a llamarse Casas Consistoriales, el nombre que tuvo como primer inmueble construido para el gobierno de San Juan del Río, informó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.
En conferencia de prensa, el alcalde explicó que casas consistoriales era el nombre de los edificios de gobierno en la época virreinal. El inmueble recibió su denominación actual durante la administración de Jaime Nieto.
"Retomará su nombre histórico", afirmó, sin precisar cuándo ni mediante qué procedimiento se hará el cambio.
El anuncio llega junto con la restauración de inmuebles del primer cuadro, como el Portal del Diezmo y el Museo Panteón de la Santa Veracruz.
Según el alcalde, el templo de San Juan de Dios, cuya rehabilitación avanza junto con la de Jesusito de la Portería, es prácticamente el último templo que atiende su administración. "Vendrá más obra [en] 2027, seguramente, en la materia", adelantó.
Cabrera Valencia destacó que San Juan del Río cuenta desde 2010 con un plan de manejo para su Centro Histórico, doce años después del de la capital del estado, y sostuvo que pocas ciudades del país tienen uno.
También mencionó el programa de Rehabilitación Integral para Colonias y Comunidades, con el que se intervinieron espacios como el jardín del barrio de San Isidro, uno de los barrios fundacionales, y el 5 de Mayo.
Los describió como obras "no tan costosas" que hacen más habitables esos lugares, y pidió a los vecinos cuidarlas.
Según la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la inversión municipal en patrimonio desde 2022 se acerca a 32 millones de pesos.