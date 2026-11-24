Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- La iniciativa de Ley de Ingresos 2027 del municipio de Querétaro no crea impuestos ni sube las tarifas, tasas o cuotas vigentes. El Cabildo la aprobó por mayoría en sesión ordinaria.
La propuesta prevé recaudar 8 mil 585 millones 950 mil 558 pesos. Más de la mitad, una cifra superior a 4 mil 993 millones, provendría de ingresos propios del municipio. Otros más de 3 mil 407 millones corresponderían a participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos.
De acuerdo con el gobierno municipal, la iniciativa busca simplificar y fortalecer la política fiscal para dar a la ciudadanía más certeza jurídica y claridad normativa, además de apoyar la economía de las familias.
Más de 4 mil 993 millones de pesos de los ingresos proyectados para 2027 provendrían de recursos propios del municipio de Querétaro. rotativo.com.mx
En la misma sesión, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad donar un predio de 8 mil 882 metros cuadrados al Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA). El terreno está en el fraccionamiento Paseos del Pedregal II, en la delegación Epigmenio González, y tiene un valor catastral de 28 millones 425 mil 440 pesos. La donación forma parte de la iniciativa del presidente municipal, Felifer Macías, para promover áreas naturales protegidas en la capital.
Durante la misma sesión, el Ayuntamiento aprobó donar un terreno de 8 mil 882 metros cuadrados al Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente. rotativo.com.mx
Los regidores también respaldaron, sin divisiones, el proyecto de reforma a la Constitución Política del Estado de Querétaro en materia judicial, que el Pleno de la LXI Legislatura aprobó el 13 de noviembre. Según el municipio, la reforma pretende que la función jurisdiccional continúe sin interrupciones y que quienes imparten justicia sean idóneos.
Por unanimidad, el Cabildo ratificó a María Guadalupe García Olvera como oficial 07 del Registro Civil, con sede en el Centro Cívico. García Olvera suma más de 22 años de trayectoria en el gobierno municipal.
El Ayuntamiento de Querétaro aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos 2027 y diversos acuerdos en materia ambiental, judicial y de desarrollo urbano. rotativo.com.mx
En desarrollo urbano, el Cabildo autorizó por mayoría que un proyecto ubicado sobre boulevard Peñaflor, en la delegación Felipe Carrillo Puerto, cumpla con el 10 por ciento de área de donación. También aprobó asignar uso de suelo y modificar la normatividad por zonificación de dos predios urbanos: uno en la delegación Josefa Vergara y Hernández y otro en el Centro Histórico.