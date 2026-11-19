Querétaro, 19 de noviembre de 2026.- Si tienes un inmueble que vale menos de 2.4 millones de pesos en el municipio de Querétaro, podrías pagar el predial de 2027 con 20% de descuento si lo haces en enero.

La propuesta es parte del anteproyecto de Ley de Ingresos que presentó el presidente municipal, Felifer Macías. Tampoco trae aumentos al impuesto predial ni al impuesto sobre traslado de dominio.

Según el alcalde, el descuento de 20% podría llegar a más de 170 mil contribuyentes. Ese mismo grupo tendría 12% de descuento si paga en febrero. Los inmuebles que valen más de 2.4 millones de pesos tendrían 12% de descuento en enero y 8% en febrero.

Ninguna de estas medidas está vigente todavía. El anteproyecto irá al Ayuntamiento en la próxima sesión de Cabildo. Después tiene que aprobarlo la Legislatura del Estado y publicarse en el periódico oficial La Sombra de Arteaga para entrar en vigor el 1 de enero de 2027.

El secretario de Finanzas, Carlos León González, explicó los descuentos en traslado de dominio y en el Programa de Transmisión Patrimonial.

La propuesta también fija una cuota de 146 pesos de predial para personas pensionadas, jubiladas, adultas mayores y con discapacidad, siempre que su inmueble valga menos de cuatro millones de pesos.

Quien pague el predial en enero seguiría teniendo acceso al Seguro de Casa Habitación, que cubre daños por fenómenos hidrometeorológicos, robo e incendio. Macías recordó que en la temporada de lluvias de 2025 este seguro dio dinero directamente a más de mil 500 familias para recuperar sus bienes.

En el impuesto sobre traslado de dominio, el secretario de Finanzas, Carlos León González, explicó que quien compre por primera vez una vivienda de interés social o popular tendría un descuento de 20%. Los valores que se toman en cuenta para esas viviendas son 1.2 millones y 800 mil pesos, respectivamente.

El anteproyecto también propone ampliar el Programa de Transmisión Patrimonial, que da certeza jurídica a quienes tramitan herencias y donaciones. Según el alcalde, cerca de 500 familias han recibido este beneficio hasta ahora, y entre todas se han ahorrado más de 25 millones de pesos.

León González detalló que el programa descontaría entre 40 y 100% de las multas y los recargos. El descuento aplicaría a operaciones entre familiares en línea recta y entre parientes colaterales hasta el tercer grado, y el programa también daría beneficios para ejercicios fiscales anteriores.

El funcionario añadió que las actas de defunción de menores de edad seguirían siendo gratuitas, sin importar la causa de la muerte, igual que la entrada a todos los parques municipales. También bajarían algunos cobros, como el de las licencias ambientales.

Macías dijo que estos estímulos son posibles porque los contribuyentes cumplen con sus pagos: «La gente en Querétaro participa y nos ayuda, colabora con su gobierno para tener una ciudad limpia, ordenada y una ciudad bonita».