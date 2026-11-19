Corregidora, 19 de noviembre de 2026.- El parque de la colonia Bosques de Viena ahora tiene un módulo de juegos infantiles, máquinas de gimnasio al aire libre y una estructura metálica con malla sombra.
El equipamiento es parte de la segunda etapa de la obra, que entregó el presidente municipal Chepe Guerrero y que costó cerca de 2 millones de pesos.
Viridiana Nava, titular de la Secretaría Municipal de Obras Públicas, explicó que en esta etapa también se colocó una reja de acero en la escalinata principal y malla de nylon en las canchas.
El presidente municipal Chepe Guerrero durante la entrega de la segunda etapa del parque de Bosques de Viena. rotativo.com.mx
La primera etapa del parque se construyó en esta misma administración y costó más de 3.3 millones de pesos. Esa obra incluyó una explanada de usos múltiples, áreas deportivas, andadores, luminarias y la rehabilitación del drenaje pluvial.
Según el alcalde, la inversión municipal en obra pública en la zona supera los 32.2 millones de pesos. Esa cifra suma el parque, la construcción y rehabilitación de las calles Jacarandas, Bosque de Cataño, Jazmín y Gardenias, y trabajos en el preescolar El Mayab.
“Aquí no hay ciudadanos de primera ni de segunda, todos los que vivimos en Corregidora tenemos los mismos derechos”, dijo Guerrero durante la entrega.
El parque sumó juegos infantiles, aparatos de ejercicio y malla sombra en su segunda etapa. rotativo.com.mx
Maricela Reséndiz habló en nombre de los vecinos. Destacó que la colonia necesitaba espacios dignos para que las familias convivan, las niñas y los niños jueguen y la comunidad se reúna.
Nava dijo que el área del parque “es bastante grande” y que el alcalde pidió “seguir abonando elementos” para que las familias puedan hacer distintas actividades. La información que difundió el municipio no dice si habrá una tercera etapa ni cuándo.