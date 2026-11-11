Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- La recaudación de predial del municipio de Querétaro llegó a 86% del total del año y va 14% por encima del diagnóstico que se tenía, informó el presidente municipal, Felifer Macías Olvera.
El descuento de 80% sobre los adeudos sigue vigente durante todo el mes de noviembre.
Alcanza a todos los adeudos del pago de predial y de traslado de dominio. Macías Olvera explicó que se mantiene para que la gente siga participando y pueda regularizar su situación.
El alcalde dijo que la recaudación va «muy muy bien» y agradeció la participación de quienes contribuyen con su ciudad.