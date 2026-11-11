Predial en Querétaro: 86% del año recaudado y 80% de descuento

Felifer Macías Olvera informa que la recaudación va 14% por encima del diagnóstico y que el descuento cubre adeudos de predial y traslado de dominio.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante una actividad relacionada con la recaudación del impuesto predial.

La recaudación del predial en Querétaro alcanzó 86% de la meta anual y se ubica 14% por encima de lo previsto, informó Felifer Macías Olvera. El descuento de 80% en adeudos de predial y traslado de dominio continuará vigente durante noviembre.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- La recaudación de predial del municipio de Querétaro llegó a 86% del total del año y va 14% por encima del diagnóstico que se tenía, informó el presidente municipal, Felifer Macías Olvera.

El descuento de 80% sobre los adeudos sigue vigente durante todo el mes de noviembre.

Alcanza a todos los adeudos del pago de predial y de traslado de dominio. Macías Olvera explicó que se mantiene para que la gente siga participando y pueda regularizar su situación.

El alcalde dijo que la recaudación va «muy muy bien» y agradeció la participación de quienes contribuyen con su ciudad.

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