Corregidora, 11 de noviembre de 2026.- Oswaldo “N” quedó vinculado a proceso y en prisión preventiva justificada por robo estando la víctima en transporte particular, lesiones dolosas y daños dolosos, por hechos del 17 de septiembre de 2026 en Corregidora, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
De acuerdo con la Fiscalía, el imputado solicitó un traslado desde las inmediaciones de un hotel en la comunidad de El Milagrito hacia la colonia Lomas de Balvanera, en un vehículo con dos personas a bordo. Al llegar, habría amenazado a los ocupantes con una navaja y les habría exigido dinero.
Después descendió y presuntamente arrojó un objeto contra el medallón trasero, que resultó dañado. Luego tomó otro objeto, con el que habría golpeado el parabrisas, y se retiró de manera momentánea.
Minutos después habría regresado con un objeto punzocortante, con el que presuntamente lesionó en la espalda a una de las víctimas. La persona se alejó para ponerse a salvo.
Servicios Periciales valoró las lesiones y realizó estudios de mecánica y hojalatería sobre los daños.
La Policía de Investigación del Delito (PID) hizo la inspección del lugar y obtuvo y analizó videograbaciones, que la Fiscalía identifica como datos de prueba sobre la probable intervención del imputado.
La Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, cumplimentada para presentarlo ante la autoridad judicial. En la audiencia inicial, un Juez de Control lo vinculó a proceso por los tres delitos e impuso prisión preventiva justificada.
La vinculación a proceso es una etapa del procedimiento y no una sentencia: Oswaldo “N” se presume inocente mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad. El juez fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.