Vinculan a proceso a imputado por robo con navaja en Corregidora

El Juez de Control impuso prisión preventiva justificada y fijó un mes de investigación complementaria por los hechos del 17 de septiembre.

Gráfica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro con el retrato de un hombre con los ojos difuminados y la leyenda «En prisión, vinculado a proceso»

Un Juez de Control impuso prisión preventiva justificada a Oswaldo “N” por robo, lesiones y daños en Corregidora. Se presume inocente mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 11 de noviembre de 2026.- Oswaldo “N” quedó vinculado a proceso y en prisión preventiva justificada por robo estando la víctima en transporte particular, lesiones dolosas y daños dolosos, por hechos del 17 de septiembre de 2026 en Corregidora, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado solicitó un traslado desde las inmediaciones de un hotel en la comunidad de El Milagrito hacia la colonia Lomas de Balvanera, en un vehículo con dos personas a bordo. Al llegar, habría amenazado a los ocupantes con una navaja y les habría exigido dinero.

Después descendió y presuntamente arrojó un objeto contra el medallón trasero, que resultó dañado. Luego tomó otro objeto, con el que habría golpeado el parabrisas, y se retiró de manera momentánea.

Minutos después habría regresado con un objeto punzocortante, con el que presuntamente lesionó en la espalda a una de las víctimas. La persona se alejó para ponerse a salvo.

Servicios Periciales valoró las lesiones y realizó estudios de mecánica y hojalatería sobre los daños.

La Policía de Investigación del Delito (PID) hizo la inspección del lugar y obtuvo y analizó videograbaciones, que la Fiscalía identifica como datos de prueba sobre la probable intervención del imputado.

La Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, cumplimentada para presentarlo ante la autoridad judicial. En la audiencia inicial, un Juez de Control lo vinculó a proceso por los tres delitos e impuso prisión preventiva justificada.

La vinculación a proceso es una etapa del procedimiento y no una sentencia: Oswaldo “N” se presume inocente mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad. El juez fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.

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