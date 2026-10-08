Vinculan a proceso a imputado por robo de vehículo en Corregidora

El Juez de Control impuso prisión preventiva y fijó tres meses de investigación complementaria por el robo del 16 de julio en Colinas del Sol.

Retrato de Santiago “N”, vinculado a proceso por robo de vehículo en Corregidora, en tarjeta de la Fiscalía de Querétaro
  • Santiago “N” fue vinculado a proceso por robo de vehículo y quedó en prisión preventiva justificada; el Juez de Control fijó tres meses de investigación complementaria. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 8 de octubre de 2026.- Un Juez de Control vinculó a proceso a Santiago “N” por el delito de robo de vehículo y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por hechos ocurridos el 16 de julio de 2026 en una plaza comercial de la colonia Colinas del Sol, en Corregidora, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

De acuerdo con la investigación, ese día la víctima llegó a un gimnasio ubicado sobre Avenida Acceso a Candiles, en la plaza comercial, a bordo de una camioneta que dejó estacionada afuera del establecimiento.

Guardó una mochila en los casilleros.

Dentro de la mochila estaban las llaves de encendido del vehículo.

Los datos de prueba recabados señalan que el imputado ya se encontraba en el establecimiento y que habría entrado al área de casilleros.

Minutos después habría salido del gimnasio y se dirigió al estacionamiento, donde presuntamente utilizó las llaves para llevarse la camioneta.

Personal de la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía realizó una inspección en el lugar y recabó videograbaciones del interior y del exterior del gimnasio, con las que se reconstruyó la mecánica del robo.

Las videograbaciones de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora reforzaron esos datos de prueba. Con ese material, la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión.

En la audiencia inicial, celebrada por cumplimiento de la orden de aprehensión, se formuló la imputación contra Santiago “N”. El Juez de Control resolvió vincularlo a proceso.

Se fijaron tres meses de investigación complementaria y, durante ese plazo, el imputado permanecerá en prisión.

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