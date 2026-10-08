Corregidora, 8 de octubre de 2026.- Un Juez de Control vinculó a proceso a Santiago “N” por el delito de robo de vehículo y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por hechos ocurridos el 16 de julio de 2026 en una plaza comercial de la colonia Colinas del Sol, en Corregidora, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
De acuerdo con la investigación, ese día la víctima llegó a un gimnasio ubicado sobre Avenida Acceso a Candiles, en la plaza comercial, a bordo de una camioneta que dejó estacionada afuera del establecimiento.
Guardó una mochila en los casilleros.
Dentro de la mochila estaban las llaves de encendido del vehículo.
Los datos de prueba recabados señalan que el imputado ya se encontraba en el establecimiento y que habría entrado al área de casilleros.
Minutos después habría salido del gimnasio y se dirigió al estacionamiento, donde presuntamente utilizó las llaves para llevarse la camioneta.
Personal de la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía realizó una inspección en el lugar y recabó videograbaciones del interior y del exterior del gimnasio, con las que se reconstruyó la mecánica del robo.
Las videograbaciones de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora reforzaron esos datos de prueba. Con ese material, la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión.
En la audiencia inicial, celebrada por cumplimiento de la orden de aprehensión, se formuló la imputación contra Santiago “N”. El Juez de Control resolvió vincularlo a proceso.
Se fijaron tres meses de investigación complementaria y, durante ese plazo, el imputado permanecerá en prisión.