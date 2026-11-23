Querétaro, 23 Noviembre 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a 191 personas en octubre, un promedio de más de seis al día. De ellas, 166 fueron detenidas por orden de un juez y 25 eran buscadas por fiscalías de otros estados.
Según el balance mensual que difundió la dependencia, las órdenes de aprehensión cumplidas son casi nueve de cada diez detenciones del mes. Vienen de investigaciones por violencia familiar, robo calificado, robo específico, violencia de género, amenazas, homicidio, delitos contra la salud y fraude.
Las otras 25 detenciones se hicieron a petición de fiscalías de otras entidades, que habían pedido localizar en Querétaro a personas requeridas por sus autoridades. En esos casos, las investigaciones tienen que ver con homicidio, extorsión, fraude, robo y violencia familiar, entre otros delitos.
Homicidio, robo, fraude y violencia familiar aparecen en las dos listas: tanto en las órdenes que se cumplieron en Querétaro como en las peticiones que hicieron otros estados.
En el mismo mes, la corporación localizó 20 vehículos como parte de sus labores de búsqueda e investigación.
La Fiscalía no precisó cuántas detenciones corresponden a cada delito, en qué municipios se hicieron ni cuál es la situación legal de los vehículos localizados.
Una detención no equivale a una condena. Las personas detenidas con orden de aprehensión deben presentarse ante el juez que la emitió, y es él quien resuelve su situación jurídica dentro del proceso penal. Todas conservan la presunción de inocencia mientras no haya una sentencia.