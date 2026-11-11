Oaxaca, 11 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) cumplimentó una orden de aprehensión contra F.V.V. por el delito equiparado a la violación agravada, cometido en agravio de una adolescente en Asunción Ixtaltepec, en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con el boletín 2,970, difundido este 11 de noviembre, la víctima tenía 15 años de edad cuando ocurrieron los hechos.

En la detención participaron elementos del Ejército, de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional.

La orden de aprehensión es el mandamiento judicial que autoriza la detención de una persona señalada en una investigación; su cumplimiento no equivale a una sentencia.

Tras la captura, el hombre quedó a disposición de la autoridad judicial que emitió el mandamiento. Será un juez quien determine si existen elementos para vincularlo a proceso, etapa que aún no se alcanza en este caso.

F.V.V. goza de la presunción de inocencia, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mientras no se dicte una sentencia condenatoria en su contra.