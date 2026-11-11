Sheinbaum entrega 72 viviendas del Bienestar en Aguascalientes

Sedatu reporta 38% de avance en la meta de 24 mil 300 viviendas; el Infonavit prevé contratar 9 mil más este año.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sonríe detrás de un podio con el escudo nacional durante la entrega de viviendas del Bienestar en Aguascalientes.

Aguascalientes registra 38% de avance en su meta de 24 mil 300 viviendas del Bienestar, informó la Sedatu.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 11, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 11 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó 72 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en San Francisco de los Romo, Aguascalientes, durante un enlace desde Palacio Nacional.

Las casas pertenecen al fraccionamiento Infonavit del Barranco, integrado por 152 viviendas que ya están asignadas en su totalidad.

«Estamos haciendo vivienda para los que menos tienen», dijo la mandataria en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Sheinbaum Pardo calificó el programa como el más importante que se haya hecho en la historia de México y detalló sus componentes: 1.8 millones de viviendas, más apoyos para el mejoramiento de vivienda y más créditos, con el objetivo de que 12 millones de mexicanas y mexicanos se beneficien.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, informó que Aguascalientes registra 38% de avance en su meta de 24 mil 300 viviendas.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló que la meta del instituto en el estado quedó en 20 mil viviendas: 8 mil ya están contratadas y otras 9 mil se contratarán antes de que termine el año, con lo que sumarían 17 mil.

A escala nacional, Romero Oropeza indicó que 143 conjuntos habitacionales entregan viviendas. De ellos, 57 ya se agotaron al 100%, con más de 50 mil viviendas entregadas a la fecha.

La gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel afirmó que las viviendas construidas por el Gobierno de México son dignas, e indicó que el estado y los municipios suman la donación de 92 predios más para el Infonavit y la Sedatu.

Olga Lidia Contreras García, beneficiaria, agradeció a la presidenta y destacó el valor de contar con una propiedad propia para ella y sus hijas.

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