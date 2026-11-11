FGR catea cuatro inmuebles en Tonaya, Jalisco, y detiene a tres

Entre lo localizado hay maquinaria de llenado y sellado; el valor legítimo del material supera el millón de pesos, según la FGR.

Camión y personal en maniobras durante el operativo de la FGR en Tonaya, Jalisco
  • La FGR contabilizó de forma preliminar más de 32 mil envases esféricos, entre producto terminado, mercancía en proceso e insumos.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 11, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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Ciudad de México, 11 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó cuatro cateos en Tonaya, Jalisco, dentro de una investigación por la posible falsificación de un envase esférico para bebidas alcohólicas protegido como marca tridimensional. Tres personas fueron detenidas y los cuatro inmuebles quedaron asegurados.

La FEIDCDP y la FECOC, de la propia fiscalía, condujeron las diligencias con apoyo del Gabinete de Seguridad. Los inmuebles y su infraestructura están vinculados con dos empresas.

En el conteo preliminar se contabilizaron más de 32 mil envases esféricos, entre producto terminado, mercancía en proceso e insumos. Según la FGR, su valor legítimo supera el millón de pesos.

También se localizaron maquinaria para el llenado y sellado de envases, documentación, equipo electrónico, numerario y otros indicios.

Las tres personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF). Las cantidades son preliminares y quedan sujetas a peritajes.

El caso se investiga con base en el artículo 402, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI).

La FGR informó que continuará con la investigación. Las personas detenidas se presumen inocentes mientras no se demuestre lo contrario.

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