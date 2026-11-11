Centro Histórico de Querétaro espera 65% de ocupación en Navidad

La Secretaría de Turismo estatal calcula una derrama superior a 2 mil 500 millones de pesos entre Navidad y fin de año.

Funcionaria habla ante un micrófono en conferencia de prensa, con fondo azul de motivos navideños, sobre la ocupación hotelera en Querétaro

La Secretaría de Turismo estima 65% de ocupación hotelera en el Centro Histórico durante las fiestas navideñas.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 11, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- El Centro Histórico de Querétaro espera 65% de ocupación hotelera y una derrama económica superior a 2 mil 500 millones de pesos durante las fiestas navideñas de 2026, según la Secretaría de Turismo del estado.

Adriana Vega Vázquez Mellado, secretaria de Turismo del estado, presentó las proyecciones al detallar la oferta de la temporada. Los atractivos del Centro Histórico, explicó, son un producto turístico que cada año convoca a visitantes y a queretanos con sus luces y espectáculos.

La funcionaria dimensionó el flujo de visitantes con una cifra que, aclaró, corresponde solo al primer cuadro de la ciudad:

“Tenemos más de 550 mil turistas noche, es un mundo, porque este dato que les doy solamente pertenece al Centro Histórico, 65 por ciento de ocupación hotelera y más de 2 mil 500 millones de pesos en derrama económica”.

Ese primer cuadro se ilumina con más de ocho locaciones navideñas, más de 500 metros de andadores y cerca de 300 mil puntos de luz.

El videomapping se proyectará en la Plazuela Mariano de las Casas, el árbol tradicional se instalará en Plaza de Armas y el bosque iluminado ocupará el Jardín Guerrero. Otras plazas del Centro Histórico recibirán nuevas intervenciones.

El nacimiento monumental, tejido por artesanos de Huimilpan, completa el recorrido.

Vega Vázquez Mellado ve en la temporada una oportunidad para comerciantes, restaurantes y prestadores de servicios turísticos. Confía en que la afluencia elevará la actividad económica y consolidará a Querétaro como destino.

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