Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- El Gobierno federal nombrará la próxima semana a un vocero que informará sobre los avances y las obras del tren México-Querétaro, con el fin de evitar la desinformación y mantener una comunicación clara, informó el gobernador Mauricio Kuri González.

Tras reunirse con autoridades federales, Kuri calificó el encuentro como productivo. Se acordó dar seguimiento a las obras ferroviarias y a las necesidades de infraestructura de Querétaro.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) designará a una sola persona para dar la información oficial. “Uno de los acuerdos es que va a haber un solo vocero para que no haya mala información, que lo pondrá directamente la Secretaría de Infraestructura”, dijo el gobernador.

Una vez nombrado, el vocero reportará el avance de las estaciones, las intervenciones en vialidades y las obras complementarias.

“Lo va a estar viendo directamente el vocero, que es el que va a tener toda la responsabilidad de dar la comunicación y ya lo nombrarán la próxima semana”, señaló Kuri.