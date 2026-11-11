DIF San Juan del Río pide a empresas sumarse a colecta de cobijas

La presidenta del DIF apunta a la zona sur, donde más se siente el frío, y a superar la cifra de familias del año pasado.

Cinco mujeres sentadas entre el público de la presentación del Festival Alegría Querétaro Contigo 2026, sonriendo a la cámara.

Gina Sánchez Barrios, presidenta del DIF municipal, pidió a la iniciativa privada sumarse a la colecta de cobijas para la temporada de frío.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de noviembre de 2026.- La presidenta del DIF municipal, Gina Sánchez Barrios, pidió a la iniciativa privada, a la industria y a los ciudadanos sumarse a la colecta de cobijas para la temporada de frío, que está próxima a arrancar.

«Necesitamos sí o sí que se sume la iniciativa privada, la industria, los ciudadanos también para poder llegar a más familias», afirmó.

El municipio crece sobre todo en sus comunidades, explicó, y la zona sur es donde más se siente el frío. Atender a todas las familias es complicado, reconoció, pero «en equipo podemos llegar más lejos». La meta es superar la cifra del año pasado, aunque la presidenta puso por delante otra: atender a las familias de manera «cercana y humana».

Cada año, el DIF municipal lleva juguetes, aguinaldos y cobijas a colonias y comunidades, para llegar hasta donde viven quienes no pueden desplazarse a la zona centro.

Sánchez Barrios celebró además que San Juan del Río tendrá otra vez el macropino, el festival, el desfile y la pista de hielo. Las familias los esperan «con muchísimo cariño», dijo, y han llegado a ser «un distintivo de alegría, de unión» para niñas y niños. El DIF municipal hará sus propias actividades y se sumará a lo que organice el gobierno del Estado.

El festival es el Alegría Querétaro Contigo 2026, que correrá del 28 de noviembre al 6 de enero de 2027 en nueve municipios. En San Juan del Río habrá un árbol monumental navideño en la plaza Independencia, del 29 de noviembre al 6 de enero, y una de las dos pistas de hielo del festival, informó Óscar Gómez Niembro, director general del Sistema Estatal DIF.

El árbol se inaugurará el domingo 29 de noviembre. La pista operará 15 días, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche, con capacidad para hasta 50 usuarios.

El desfile reunirá 18 plataformas y más de 300 personas en escena. Cada recorrido arranca a las 7 de la tarde y dura cerca de dos horas, según el trayecto. Todos los accesos son gratuitos.

Sánchez Barrios informó que la próxima semana, el martes o el miércoles, habrá en San Juan del Río una rueda de prensa para dar a conocer las actividades navideñas, e invitó a la ciudadanía a no dejar de asistir a ellas.

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