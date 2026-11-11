Menores de secundarias de Querétaro y Jalpan siguen con el DIF

Una orden judicial fija el resguardo del caso capitalino hasta el 7 de diciembre; el de Jalpan tendrá audiencia inicial el 13 de noviembre.

Hombre de barba y chamarra oscura habla ante teléfonos de reporteros frente a una pantalla del Poder Ejecutivo de Querétaro

Los dos adolescentes siguen bajo resguardo del DIF Estatal mientras continúan sus procesos legales.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 11, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- Los dos adolescentes involucrados en el ingreso de un arma punzocortante a la Secundaria Esperanza Cabrera, en la capital, y de un arma de fuego a otra secundaria de Jalpan permanecen bajo resguardo del DIF Estatal mientras continúan sus procesos legales.

«Están bajo nuestra tutela, son casos distintos, pero ambos están bajo nuestra tutela», reiteró Óscar Gómez Niembro, director del Sistema Estatal DIF, al ser cuestionado sobre la situación de los dos.

En el caso del adolescente de la Esperanza Cabrera, una orden judicial establece que debe permanecer bajo custodia del DIF Estatal hasta el 7 de diciembre, periodo que la autoridad correspondiente podría ampliar o modificar.

Para él se solicitaron valoraciones al DIF de Guerrero, donde tiene familiares que podrían representar una alternativa de cuidado. Gómez Niembro enfatizó que la decisión final sobre cualquier reintegración o traslado corresponde a la autoridad judicial.

El menor de Jalpan tendrá su audiencia inicial el 13 de noviembre, donde un juez definirá las medidas sobre su cuidado y tutela.

Hasta entonces seguirá bajo protección del DIF. Gómez Niembro explicó que sus padres ya participan en la escuela para padres y que comenzaron las valoraciones para analizar si puede regresar con su familia, siempre que exista una resolución favorable.

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