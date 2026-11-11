Lluvias de hasta 50 mm llegan esta tarde al norte de Querétaro

El SMN prevé chubascos de 25 a 50 milímetros en el norte del estado; la capital tendrá mínima de 12 grados y máxima de 27.

Nubes grises oscuras junto a cúmulos iluminados por luz cálida en un cielo nublado

El SMN prevé cielo de medio nublado a nublado en Querétaro este miércoles.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua pronostica para este miércoles lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte de Querétaro, con la tarde como el momento de mayor probabilidad.

La mañana empezará de fría a fresca, con bancos de niebla.

El cielo estará de medio nublado a nublado en el estado y, hacia la tarde, el ambiente pasará de templado a cálido. En la capital, el termómetro oscilará entre una mínima de 12 grados Celsius y una máxima de 27, mientras el viento soplará del este y el noreste a 10 o 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50.

El pronóstico rige de las 06:00 horas de este miércoles a las 06:00 del jueves 12 de noviembre.

En las últimas 24 horas la lluvia fue casi nula: la estación de El Pueblito reportó 0.5 milímetros y la de Carrillo, una cantidad inapreciable. Entre las estaciones del SMN en el estado, Peñamiller marcó la máxima, de 30 grados, y San Ildefonso la mínima, de 10.5.

Para el país, el SMN prevé lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el suroeste de Tamaulipas, el centro y el este de San Luis Potosí, el norte de Hidalgo, Puebla y Veracruz, y el norte y el este de Chiapas.

En la Mesa Central, las precipitaciones podrían incrementar el caudal de ríos y arroyos y causar deslaves, encharcamientos e inundaciones; el viento podría derribar árboles y anuncios espectaculares, y la niebla reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Un nuevo frente frío se aproxima al noreste del país, con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical.

clima lluvias seguridad queretaro

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