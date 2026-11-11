Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua pronostica para este miércoles lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte de Querétaro, con la tarde como el momento de mayor probabilidad.
La mañana empezará de fría a fresca, con bancos de niebla.
El cielo estará de medio nublado a nublado en el estado y, hacia la tarde, el ambiente pasará de templado a cálido. En la capital, el termómetro oscilará entre una mínima de 12 grados Celsius y una máxima de 27, mientras el viento soplará del este y el noreste a 10 o 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50.
El pronóstico rige de las 06:00 horas de este miércoles a las 06:00 del jueves 12 de noviembre.
En las últimas 24 horas la lluvia fue casi nula: la estación de El Pueblito reportó 0.5 milímetros y la de Carrillo, una cantidad inapreciable. Entre las estaciones del SMN en el estado, Peñamiller marcó la máxima, de 30 grados, y San Ildefonso la mínima, de 10.5.
Para el país, el SMN prevé lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el suroeste de Tamaulipas, el centro y el este de San Luis Potosí, el norte de Hidalgo, Puebla y Veracruz, y el norte y el este de Chiapas.
En la Mesa Central, las precipitaciones podrían incrementar el caudal de ríos y arroyos y causar deslaves, encharcamientos e inundaciones; el viento podría derribar árboles y anuncios espectaculares, y la niebla reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.
Un nuevo frente frío se aproxima al noreste del país, con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical.