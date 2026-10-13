Retirar material de ríos eleva su capacidad en Querétaro

En ocasiones el agua rebasa dos o tres veces la capacidad natural de los cauces; las presas del estado están en promedio al 50%.

Gerardo Sinecio Rios, delegado de Conagua en Querétaro, habla ante un micrófono en un evento con autoridades municipales

Las presas de Querétaro están en promedio al 50% de su capacidad, informó Gerardo Sinecio Rios, delegado de Conagua en el estado.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- El agua que llega a un municipio no depende solo de que llueva, sino de cuánta puede desfogar el cauce por el que corre, explicó Gerardo Sinecio Rios, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Querétaro, quien señaló que en ocasiones los caudales naturales son rebasados dos o tres veces por el agua que pasa por ellos.

Retirar el material de los ríos aumenta esa capacidad de conducción. El delegado precisó que no se trata de un desazolve como tal, sino de una limpieza que Conagua en Querétaro coordina con los municipios para que el retiro de material sea constante.

Las presas del estado se encuentran, en promedio, al 50% de su capacidad. Una presa llena o con holgura no determina por sí sola si habrá inundaciones: el delegado recordó casos de zonas anegadas con presas vacías, entre ellos el de la presa Centenario, en Tequisquiapan, donde en ocasiones hay inundación sin que llueva en el municipio, por los escurrimientos.

En la región hidrológica Lerma-Santiago, que en Querétaro abarca la zona metropolitana (ciudad de Querétaro, El Marqués y Corregidora), el llenado promedio ronda el 80%, porque los cuerpos de almacenamiento son más pequeños. En la región del Pánuco, con vasos de mayor capacidad, hay más holgura.

Una de las presas del estado, que está al 100%, no representa un riesgo importante para la población. Es una obra de libre vertedor: al llenarse desfoga de forma natural, sin operación de Conagua.

Para la zona centro, el pronóstico de lluvias apunta a precipitación baja, con cielos mayormente nublados e intervalos despejados. La mayor probabilidad de lluvia en esa zona es el 15 de octubre; en la zona serrana se prevén días lluviosos el 13 y el 15. El delegado indicó que no se esperan lluvias fuertes ni nada alarmante, y que Conagua mantiene una vigilancia continua de los pronósticos.

Para la temporada 2026-2027 están pronosticados 56 frentes fríos y hasta ahora se han observado dos. El pronóstico no se ha cumplido en los últimos dos meses, pero el delegado pidió mantener la atención: además de las precipitaciones que pueden dañar infraestructura, hay que cuidar la salud de la población, por lo que los municipios deben contar con albergues para proteger del frío a las personas en situación de vulnerabilidad. Lo único que se puede hacer, dijo, es prevenir.

Conagua trabaja con el ayuntamiento y le hace recomendaciones constantes, entre ellas la limpieza de materiales o residuos en los cuerpos de agua. Además cuenta con un sistema con el que monitorea y avisa al municipio de cualquier escurrimiento o precipitación, para que tenga un tiempo de respuesta adecuado.

gobierno conagua lluvias medio ambiente

Reciente

Vista aérea de una montaña rusa de riel azul verdoso con un tren de pasajeros y dos personas con chalecos amarillos
Internacional

Six Flags cierra 10 montañas rusas tras muerte en Georgia, EU

La empresa no precisó fecha de reapertura; la Policía del Condado de Cobb investiga la muerte de un hombre de 42 años en Goliath.

Placa Detenido de la Fiscalía de Querétaro con un hombre de rostro difuminado y agentes de la PID, por robo de ganado
Querétaro

Detienen en Querétaro a “El Borrego”, buscado por robo de ganado

La Policía de Investigación del Delito lo localizó en la colonia Cerrito Colorado, confirmó su identidad y ejecutó la orden de aprehensión.

Protesta de trabajadores del IMSS en Querétaro: manifestantes con paraguas, bandera de México y manta negra bajo la lluvia
Editorial

Estado acompañará protesta de trabajadores del IMSS en Querétaro

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, informó que Gobernación respondió y se acercará a los manifestantes para atender su petición de diálogo.

Escena de la película en un bosque en penumbra: una joven de cabello largo y rizado mira hacia arriba
México

“La sal de mis recuerdos” guarda la memoria afro de Veracruz

Viridiana Ponce González combina docuficción y secuencias oníricas en un proyecto apoyado por el ECAMC 2025, con un equipo creativo integrado por mujeres.