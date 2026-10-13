Lluvias podrían rebasar noviembre en San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia indicó que Protección Civil podría activar algún refugio temporal conforme a las indicaciones de la Conagua.

Autoridades sentadas durante la conferencia sobre la temporada de lluvias en San Juan del Río

La temporada de lluvias, que terminaría a mediados de noviembre, podría rebasar esa fecha y prolongarse más allá de este año.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- La temporada de lluvias, que terminaría a mediados de noviembre, podría rebasar esa fecha y prolongarse más allá de este año, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia al abrir la conferencia San Juan Mejor Informado, dedicada a la temporada 2026.

La probabilidad, explicó, surge de lo que les expusieron en materia hidrometeorológica. El municipio, aseguró, estará muy atento.

Cabrera Valencia recordó los fenómenos de 2017 y 2021 en la ribera del río San Juan, a los que calificó de muy preocupantes.

Agradeció al gobierno de México y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la información que, con el Servicio Meteorológico Nacional, permite ubicar en qué etapa va la temporada: qué se prevé para la semana, cuántos fenómenos se registraron en el Pacífico y en el Atlántico y qué frentes todavía restan.

Con esa información, agregó, se busca que las familias de San Juan del Río conozcan en qué etapa va el año en materia de lluvias.

Ante autoridades de los tres órdenes de gobierno, subrayó la importancia de mantener comunicación con el Ejército Mexicano, representado en la conferencia por el coronel Jiménez, por si se presenta una situación de riesgo. El Plan DN-III, dijo, siempre está dispuesto a apoyar a las familias de San Juan del Río.

También reconoció al comandante de la Guardia Nacional en Querétaro, de quien dijo recibir apoyo ante cualquier contingencia, y al representante de Protección Civil estatal.

Si Protección Civil lo determina, de acuerdo con las indicaciones de la Conagua, en cualquier momento podría activarse algún refugio temporal, advirtió el presidente municipal. En ese caso, el gobierno municipal atenderá a las familias.

Cabrera Valencia reconoció el trabajo de Ernesto Mora, de Servicios Públicos Municipales, para mantener limpias las áreas, y el de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, cuyo programa de obra institucional da mantenimiento al río desde febrero, mes en que cada año se inician esos trabajos.

Protección Civil, agregó, estableció las directrices para atender el cierre de la temporada de lluvias, y el equipo del gobierno municipal está a disposición para servir a las familias en caso de una contingencia.

Concluido su mensaje, la conferencia pasó a la ronda de preguntas de los medios.

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