San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- La temporada de lluvias, que terminaría a mediados de noviembre, podría rebasar esa fecha y prolongarse más allá de este año, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia al abrir la conferencia San Juan Mejor Informado, dedicada a la temporada 2026.
La probabilidad, explicó, surge de lo que les expusieron en materia hidrometeorológica. El municipio, aseguró, estará muy atento.
Cabrera Valencia recordó los fenómenos de 2017 y 2021 en la ribera del río San Juan, a los que calificó de muy preocupantes.
Agradeció al gobierno de México y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la información que, con el Servicio Meteorológico Nacional, permite ubicar en qué etapa va la temporada: qué se prevé para la semana, cuántos fenómenos se registraron en el Pacífico y en el Atlántico y qué frentes todavía restan.
Con esa información, agregó, se busca que las familias de San Juan del Río conozcan en qué etapa va el año en materia de lluvias.
Ante autoridades de los tres órdenes de gobierno, subrayó la importancia de mantener comunicación con el Ejército Mexicano, representado en la conferencia por el coronel Jiménez, por si se presenta una situación de riesgo. El Plan DN-III, dijo, siempre está dispuesto a apoyar a las familias de San Juan del Río.
También reconoció al comandante de la Guardia Nacional en Querétaro, de quien dijo recibir apoyo ante cualquier contingencia, y al representante de Protección Civil estatal.
Si Protección Civil lo determina, de acuerdo con las indicaciones de la Conagua, en cualquier momento podría activarse algún refugio temporal, advirtió el presidente municipal. En ese caso, el gobierno municipal atenderá a las familias.
Cabrera Valencia reconoció el trabajo de Ernesto Mora, de Servicios Públicos Municipales, para mantener limpias las áreas, y el de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, cuyo programa de obra institucional da mantenimiento al río desde febrero, mes en que cada año se inician esos trabajos.
Protección Civil, agregó, estableció las directrices para atender el cierre de la temporada de lluvias, y el equipo del gobierno municipal está a disposición para servir a las familias en caso de una contingencia.
Concluido su mensaje, la conferencia pasó a la ronda de preguntas de los medios.