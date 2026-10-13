San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- Los cuerpos de agua del municipio se encuentran alrededor de 20%, según el corte del 6 de octubre de la Dirección de Protección Civil, cuya titular, Lucía Nicté-Há Koh Lira, advirtió que un nivel bajo no equivale a ausencia de riesgo.

El año pasado, muchos de ellos rebasaban 90%.

La directora de Protección Civil de San Juan del Río explicó que un cuerpo de agua puede verse muy abajo y, aun así, el municipio enfrentar una situación de riesgo, porque los escurrimientos de la cuenca alta y de la cuenca media llegan desde otros puntos. Por eso la dependencia supervisa también las condiciones meteorológicas fuera del territorio municipal. Agregó que tampoco la lluvia en la zona implica, por sí sola, un riesgo.

De octubre a diciembre se prevé la presencia de siete frentes fríos a nivel nacional. No todos repercutirán en San Juan del Río, precisó, pero pidió atención a los sistemas frontales, porque, junto con los ciclones que aún pueden presentarse, las condiciones pueden variar. El Centro de Monitoreo de Bomberos de San Juan del Río comparte información de forma permanente con Protección Civil sobre esos cambios.

A ello se suma el fenómeno de El Niño, que Koh Lira describió como natural y con el que hay que convivir, aunque vigilándolo: puede provocar que llueva donde no llovía y que deje de llover donde sí lo hacía.

Las zonas prioritarias de vigilancia son Los Nogales, La Rueda, Bosques de San Juan y La Rioja, además del corredor del río San Juan. En las áreas urbanas, aunque por ahora algunas no representan riesgo, pueden formarse encharcamientos por fallas en el drenaje o por taponamientos con basura. La funcionaria pidió apoyo para difundir entre la ciudadanía el control de los residuos como un hábito rutinario.

Para esta semana se esperan lloviznas y cielos nublados, sin lluvias significativas, aunque continúa la temporada y se mantienen las medidas preventivas.

El puesto de mando sigue activo con seguridad pública, servicios municipales, Bomberos, el Centro Regulador de Urgencias Médicas, obras públicas y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro. Su finalidad es que las instituciones, con la información de cada una, tomen decisiones oportunas si se presenta una situación de emergencia.

Los seis refugios temporales son supervisados en conjunto con la coordinación estatal, el DIF y Epidemiología, con la revisión de sus condiciones para brindar servicios básicos a las personas que requieran apoyo cuando deban habilitarse.

La recomendación a la población es no salir si no hay necesidad y, en caso de cruzar a pie o en vehículo, extremar precauciones. Koh Lira reconoció que a veces es imposible suspender actividades y que se trata de un tema cultural que debe reforzarse en las familias. También pidió seguir difundiendo el uso adecuado del 911, que puede asociarse con distintas situaciones de la temporada de lluvias.