San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- La temporada de lluvias no terminaría en noviembre, como sucede por lo regular, sino en febrero, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional que citó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia al pedir vigilancia sobre el río San Juan.
Por ahora no hay riesgo en el río, aseguró.
Eso cambiaría con las cifras de las presas de la parte alta de la cuenca, en el Estado de México: Huapango, El Molino y otras, cuatro en total, dijo el alcalde. En la cuenca media no hay presa, pero el río recibe los escurrimientos de esa zona.
Cabrera planteó instalar el puesto de mando, revisar la capacidad de la cuenca alta y estar listos ante cualquier crecida del río San Juan.
Recordó que en septiembre de 2017, hace nueve años, San Juan del Río estuvo inundado, y que volvió a ocurrir hace cinco años, entre septiembre y octubre.
Con lluvias previstas hasta febrero, el periodo de riesgo por escurrimientos fuertes se prolongaría, dijo, en un temporal que coincide con fenómenos en el Atlántico y el Pacífico.