Basura en San Juan del Río: recolección ya va entre 90 y 95%

El servicio opera con tres turnos y la lluvia elevó 20% los residuos que sacan las cuadrillas de los drenes pluviales.

Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos de San Juan del Río, en retrato con chaleco verde

Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales, informó que la recolección de basura va entre 90 y 95%.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- La recolección de basura en el municipio mejoró y se ubica entre 90 y 95%, informó Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales.

El servicio opera con tres turnos de recolección.

El funcionario explicó que se regularizó la atención a las escuelas y a instituciones que piden apoyo adicional, como la Fiscalía, el Hospital General y el regimiento mecanizado. La basura se regularizó durante el fin de semana pasado, agregó.

Mora Rico advirtió que los días festivos hacen que el servicio se merme. Para los vecinos, significa que en las semanas con un festivo la recolección puede resentirse, aunque, según dijo, la dependencia trabaja a diario para sostener el nivel actual.

Las lluvias también aumentaron el volumen de residuos, alrededor de 20%, por lo que se extrae de los drenes pluviales: lodos, basura acumulada en rejillas y hierba. Servicios Públicos mantiene un programa permanente de limpieza. Al terminar la lluvia, las cuadrillas de aseo público limpian las rejillas y al día siguiente atienden los drenes: en unos se retira el lodo y en otros se deshierba para que el agua fluya.

Para sostener la operación, el secretario indicó que se apretó el manejo de refacciones y del taller mecánico, y reconoció el apoyo del personal en el cuidado de los camiones.

También se implementó un operativo especial en las comunidades afectadas por la autopista México-Querétaro, como San Miguel Arcángel, Palmillas y Paso de Mata. A esa zona se enviaron los dos camiones de volteo con que cuenta la secretaría y camionetas para recoger los residuos.

Mora Rico aclaró que ningún servicio se suspende por esas obras, pero sí se afectan los tiempos de respuesta. Si un delegado de San Miguel Arcángel reporta una falla de alumbrado, puede que la dependencia no alcance a llegar con la prontitud debida.

La obra de la autopista sigue afectando a la zona, reconoció el secretario, aunque el servicio va regularizado.

gobierno servicios municipales medio ambiente recolección de basura

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