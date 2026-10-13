San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- La recolección de basura en el municipio mejoró y se ubica entre 90 y 95%, informó Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales.
El servicio opera con tres turnos de recolección.
El funcionario explicó que se regularizó la atención a las escuelas y a instituciones que piden apoyo adicional, como la Fiscalía, el Hospital General y el regimiento mecanizado. La basura se regularizó durante el fin de semana pasado, agregó.
Mora Rico advirtió que los días festivos hacen que el servicio se merme. Para los vecinos, significa que en las semanas con un festivo la recolección puede resentirse, aunque, según dijo, la dependencia trabaja a diario para sostener el nivel actual.
Las lluvias también aumentaron el volumen de residuos, alrededor de 20%, por lo que se extrae de los drenes pluviales: lodos, basura acumulada en rejillas y hierba. Servicios Públicos mantiene un programa permanente de limpieza. Al terminar la lluvia, las cuadrillas de aseo público limpian las rejillas y al día siguiente atienden los drenes: en unos se retira el lodo y en otros se deshierba para que el agua fluya.
Para sostener la operación, el secretario indicó que se apretó el manejo de refacciones y del taller mecánico, y reconoció el apoyo del personal en el cuidado de los camiones.
También se implementó un operativo especial en las comunidades afectadas por la autopista México-Querétaro, como San Miguel Arcángel, Palmillas y Paso de Mata. A esa zona se enviaron los dos camiones de volteo con que cuenta la secretaría y camionetas para recoger los residuos.
Mora Rico aclaró que ningún servicio se suspende por esas obras, pero sí se afectan los tiempos de respuesta. Si un delegado de San Miguel Arcángel reporta una falla de alumbrado, puede que la dependencia no alcance a llegar con la prontitud debida.
La obra de la autopista sigue afectando a la zona, reconoció el secretario, aunque el servicio va regularizado.