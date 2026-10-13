Arango defiende retrasos con ventaja de 20 puntos en Querétaro

El presidente estatal rechazó haber perdido el control del procedimiento, pero no presentó durante la entrevista los estudios completos que sustentan su afirmación.

Un hombre con camisa blanca habla frente a un atril con micrófono y logotipo del PAN, en la nota sobre la ventaja de más de 20 puntos que la dirigencia del PAN en Querétaro atribuye al partido.

La dirigencia estatal del PAN en Querétaro atribuyó al partido una ventaja superior a 20 puntos sobre la segunda fuerza política, sin presentar la encuesta, el periodo de levantamiento ni el margen de error que la sustentan.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de octubre de 2026.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Arango García, utilizó una supuesta ventaja electoral superior a 20 puntos para defender los cambios de fechas y las decisiones adoptadas durante el procedimiento de selección del próximo coordinador estatal, ante los cuestionamientos sobre una posible pérdida de control del proceso.

Durante una conferencia de prensa, Arango rechazó que los retrasos, las versiones anticipadas de resultados y las modificaciones al calendario reflejen una conducción deficiente de la dirigencia.

Aseguró que las decisiones se han ajustado a los tiempos políticos y que el partido mantiene una posición electoral favorable.

Como principal argumento, afirmó que Acción Nacional supera por más de 20 puntos a la segunda fuerza política del estado.

Sin embargo, durante la entrevista no presentó las mediciones completas ni los elementos metodológicos necesarios para contrastar públicamente esa diferencia.

Lo cuestionan por los cambios de fechas

Los reporteros recordaron que durante el año se manejaron distintos periodos para definir al responsable estatal del partido.

Entre los plazos mencionados estuvieron los primeros meses del año, junio, septiembre y finalmente octubre, sin que hasta el momento de la conferencia existiera un nombramiento oficial.

Arango rechazó que esa secuencia represente una falta de organización.

El dirigente explicó que el procedimiento fue modificándose conforme a las condiciones políticas y sostuvo que esas decisiones permitieron mejorar el posicionamiento electoral de Acción Nacional.

También negó que los ajustes tuvieran como objetivo proteger su permanencia o imagen como dirigente estatal.

Presume respaldo electoral sin exhibir mediciones

Arango señaló que la diferencia superior a 20 puntos es, a su juicio, un indicador de que las decisiones tomadas fueron adecuadas.

El presidente estatal también relató una conversación con el gobernador Mauricio Kuri González, quien, según su versión, destacó la ventaja electoral que actualmente atribuye al PAN.

No obstante, el dirigente no identificó durante ese intercambio la encuesta específica que sustenta la comparación.

Tampoco precisó el universo de personas consultadas, el periodo de levantamiento ni el margen de error.

La cifra, por tanto, corresponde a una afirmación del dirigente y no a un resultado electoral independiente presentado durante la conferencia.

El proceso sigue sin resolverse

Aunque Arango defendió los tiempos del procedimiento, el nombramiento del coordinador estatal permanece pendiente.

Las encuestas internas concluyeron el 9 de octubre y los resultados continúan bajo análisis, junto con otros estudios realizados por el partido.

El dirigente anunció una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional para el 13 de octubre, de la que dependerá la definición de los siguientes plazos.

También se comprometió a hacer públicos los estudios internos cuando se formalicen los nombramientos.

La diferencia electoral que presume Arango queda así como uno de los principales argumentos de la dirigencia para justificar su estrategia, mientras los resultados completos de las mediciones todavía no se conocen públicamente.

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