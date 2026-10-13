Querétaro, 13 de octubre de 2026.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Arango García, utilizó una supuesta ventaja electoral superior a 20 puntos para defender los cambios de fechas y las decisiones adoptadas durante el procedimiento de selección del próximo coordinador estatal, ante los cuestionamientos sobre una posible pérdida de control del proceso.
Durante una conferencia de prensa, Arango rechazó que los retrasos, las versiones anticipadas de resultados y las modificaciones al calendario reflejen una conducción deficiente de la dirigencia.
Aseguró que las decisiones se han ajustado a los tiempos políticos y que el partido mantiene una posición electoral favorable.
Como principal argumento, afirmó que Acción Nacional supera por más de 20 puntos a la segunda fuerza política del estado.
Sin embargo, durante la entrevista no presentó las mediciones completas ni los elementos metodológicos necesarios para contrastar públicamente esa diferencia.
Lo cuestionan por los cambios de fechas
Los reporteros recordaron que durante el año se manejaron distintos periodos para definir al responsable estatal del partido.
Entre los plazos mencionados estuvieron los primeros meses del año, junio, septiembre y finalmente octubre, sin que hasta el momento de la conferencia existiera un nombramiento oficial.
Arango rechazó que esa secuencia represente una falta de organización.
El dirigente explicó que el procedimiento fue modificándose conforme a las condiciones políticas y sostuvo que esas decisiones permitieron mejorar el posicionamiento electoral de Acción Nacional.
También negó que los ajustes tuvieran como objetivo proteger su permanencia o imagen como dirigente estatal.
Presume respaldo electoral sin exhibir mediciones
Arango señaló que la diferencia superior a 20 puntos es, a su juicio, un indicador de que las decisiones tomadas fueron adecuadas.
El presidente estatal también relató una conversación con el gobernador Mauricio Kuri González, quien, según su versión, destacó la ventaja electoral que actualmente atribuye al PAN.
No obstante, el dirigente no identificó durante ese intercambio la encuesta específica que sustenta la comparación.
Tampoco precisó el universo de personas consultadas, el periodo de levantamiento ni el margen de error.
La cifra, por tanto, corresponde a una afirmación del dirigente y no a un resultado electoral independiente presentado durante la conferencia.
El proceso sigue sin resolverse
Aunque Arango defendió los tiempos del procedimiento, el nombramiento del coordinador estatal permanece pendiente.
Las encuestas internas concluyeron el 9 de octubre y los resultados continúan bajo análisis, junto con otros estudios realizados por el partido.
El dirigente anunció una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional para el 13 de octubre, de la que dependerá la definición de los siguientes plazos.
También se comprometió a hacer públicos los estudios internos cuando se formalicen los nombramientos.
La diferencia electoral que presume Arango queda así como uno de los principales argumentos de la dirigencia para justificar su estrategia, mientras los resultados completos de las mediciones todavía no se conocen públicamente.