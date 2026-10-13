Pedro Escobedo, 13 de octubre de 2026.- La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXI Legislatura aprobó el proyecto de dictamen que reforma la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro, con el fin de que el Atlas de Riesgos se actualice cada seis meses.

En la misma sesión avaló el dictamen de un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Agencia de Movilidad de Querétaro para que, en el ámbito de sus atribuciones, supervisen los servicios auxiliares de autotransporte.

La reunión se realizó en la Presidencia Municipal de Pedro Escobedo. La comisión está presidida por la diputada Teresita Calzada Rovirosa, e integrada por Luis Antonio Zapata Guerrero, secretario, y Rosalba Vázquez Munguía. Asistió también la diputada Sully Yanira Mauricio Sixtos, representante del distrito.

Calzada Rovirosa sostuvo que Querétaro crece a un ritmo acelerado y que la reforma establece la obligación legal de actualizar el Atlas de forma semestral. Para la legisladora, el Atlas no es un trámite ni un documento: es una plataforma para identificar zonas vulnerables ante peligros naturales o humanos, planificar el territorio y prevenir desastres.

Sin una periodicidad definida, dijo, no era posible garantizar “la precisión de la información ante la rápida dinámica poblacional de nuestros municipios”.

Con el plazo de seis meses, autoridades y cuerpos de emergencia contarán con información veraz y oportuna para los planes municipales de desarrollo y para el Plan Estatal de Desarrollo.

La diputada precisó que hay municipios que ya actualizan su Atlas día con día, y planteó que la información esté al corriente cada mes y se suba a una plataforma para enviarla a la Coordinación Estatal.

El diputado Zapata Guerrero reconoció el trabajo de cercanía de la comisión y afirmó que la sesión en Pedro Escobedo visibiliza la labor de protección civil.

“Actualizar el Atlas de Riesgo cada seis meses pareciera una tarea fácil, no lo es”, señaló. Explicó que la tarea se complica en los municipios pequeños, con pocos habitantes y, en muchos casos, superficies extensas.

Con el apoyo de la comisión, agregó, Querétaro puede convertirse en “un punto de referencia nacional de verdadero impacto”.

El exhorto nació de una iniciativa de Mauricio Sixtos, quien dijo haber escuchado a ciudadanos inconformes por los costos de los servicios auxiliares de autotransporte, la falta de claridad en algunos cobros y las dificultades para recuperar sus vehículos.

Pedro Escobedo es un municipio agrícola, comercial y de transporte, explicó. Muchas familias dependen de su vehículo para trasladar mercancías y productos del campo, prestar un servicio o llegar al trabajo, y que la unidad termine en un depósito puede significar interrumpir la actividad económica, perder ingresos y afectar el patrimonio familiar.

Los cobros excesivos o poco transparentes por arrastre, maniobras o resguardo agravan ese efecto, advirtió. “Las personas tienen derecho a conocer cuánto deben pagar, por qué concepto se está cobrando y ante qué autoridad pueden acudir cuando consideren que existe alguna irregularidad”, expresó.

La iniciativa busca que las autoridades competentes fortalezcan la inspección y la vigilancia, verifiquen el cumplimiento de las disposiciones aplicables y revisen que los cobros sean justos.

Calzada Rovirosa afirmó que el exhorto beneficiará a comerciantes, productores y trabajadores de los 18 municipios del estado, y que se logró con el consenso de todos los integrantes de la comisión, sin importar colores.

Reconoció la autoría de Mauricio Sixtos y le anticipó: “en esta comisión mi voto será a favor de tu propuesta”.

En asuntos generales, Vázquez Munguía celebró que los legisladores acudan a los municipios para hablar de temas e iniciativas como las aprobadas, porque cada municipio vive condiciones diferentes.

Intervinieron además el presidente municipal de Pedro Escobedo, Alberto Nava; el síndico, Carlos Reséndiz Castañeda; y la presidenta del Patronato de Bomberos, Elizabeth Vázquez Juárez, quienes fijaron postura sobre las iniciativas aprobadas.

Estuvieron presentes regidoras y regidores del Ayuntamiento, así como representantes de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de las unidades municipales, del Cuerpo de Bomberos de Pedro Escobedo y de la Cruz Roja Mexicana.

Al cierre de la sesión, Calzada Rovirosa recordó que el estado cuenta con 100 millones de pesos etiquetados para atender emergencias y que el 95 por ciento de las solicitudes presentadas por las lluvias de 2024 y 2025 se atendió en la Sierra y en el semidesierto.