Explosión en gasera de Coacalco hace huir a los vecinos

Videos compartidos por habitantes muestran columnas de humo, llamas y una nueva detonación en la calle Río, zona de La Guadalupana.

Humo y resplandor anaranjado tras los árboles de una calle de Coacalco durante la explosión en una gasera

Policía estatal y Guardia Nacional resguardan el perímetro de la gasera en Coacalco con un cordón de seguridad.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 13, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Estado de México, 13 de octubre de 2026.- Una explosión en una gasera cercana a un mercado de la zona de Coacalco hizo que vecinos corrieran para ponerse a salvo.

Videos compartidos por habitantes muestran columnas de humo, llamas y una nueva detonación que hace correr a varias personas por la calle.

El incidente ocurrió cerca de La Guadalupana, sobre la calle Río, próximo a la calle 35. Bomberos de Coacalco y de municipios cercanos acudieron al sitio, donde trabajan al menos dos unidades contra incendios.

Elementos de la policía estatal y de la Guardia Nacional resguardan el perímetro. Un cordón de seguridad impide que la gente se acerque y facilita las labores de emergencia.

Una persona fue valorada a bordo de una unidad médica de Protección Civil de Coacalco. Las autoridades mantienen trabajos preventivos para descartar nuevos riesgos.

Vecinos llegaron con preocupación a la zona para saber si sus familiares o los trabajadores de la gasera se encontraban a salvo.

sucesos incendio explosion estado de méxico

Reciente

Imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional del Pacífico mexicano con la tormenta tropical Trudy al sur de Oaxaca y el huracán Simon frente a Jalisco
Noticias

Se forma tormenta tropical Trudy en el Pacífico mexicano

Simon permanece como huracán categoría 1 frente a Jalisco y Sinaloa, con lluvias fuertes en Nayarit y zonas de vigilancia activas.

Una persona de espaldas viste un chaleco del PAN con la leyenda “Cuidemos QRO” frente a asistentes sentados, en la nota sobre la veda del PAN y las entrevistas de alcaldes en Querétaro.
Querétaro

Veda no implica silencio de alcaldes en Querétaro: Martín Arango

El dirigente aclaró los límites de las restricciones partidistas, aunque rechazó intervenir para pedir que los presidentes municipales atiendan las solicitudes de entrevistas.

Vista aérea de una montaña rusa de riel azul verdoso con un tren de pasajeros y dos personas con chalecos amarillos
Internacional

Six Flags cierra 10 montañas rusas tras muerte en Georgia, EU

La empresa no precisó fecha de reapertura; la Policía del Condado de Cobb investiga la muerte de un hombre de 42 años en Goliath.

Protesta de trabajadores del IMSS en Querétaro: manifestantes con paraguas, bandera de México y manta negra bajo la lluvia
Editorial

Estado acompañará protesta de trabajadores del IMSS en Querétaro

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, informó que Gobernación respondió y se acercará a los manifestantes para atender su petición de diálogo.