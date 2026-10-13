Estado de México, 13 de octubre de 2026.- Una explosión en una gasera cercana a un mercado de la zona de Coacalco hizo que vecinos corrieran para ponerse a salvo.

Videos compartidos por habitantes muestran columnas de humo, llamas y una nueva detonación que hace correr a varias personas por la calle.

El incidente ocurrió cerca de La Guadalupana, sobre la calle Río, próximo a la calle 35. Bomberos de Coacalco y de municipios cercanos acudieron al sitio, donde trabajan al menos dos unidades contra incendios.

Elementos de la policía estatal y de la Guardia Nacional resguardan el perímetro. Un cordón de seguridad impide que la gente se acerque y facilita las labores de emergencia.

Una persona fue valorada a bordo de una unidad médica de Protección Civil de Coacalco. Las autoridades mantienen trabajos preventivos para descartar nuevos riesgos.

Vecinos llegaron con preocupación a la zona para saber si sus familiares o los trabajadores de la gasera se encontraban a salvo.