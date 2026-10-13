Ciudad de México, 13 de octubre de 2026.- México cerró septiembre con un promedio de 42.2 homicidios dolosos diarios, frente a los 86.9 registrados en el mismo mes de 2024, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La reducción ronda el 52 por ciento en dos años, aunque el último corte muestra un incremento respecto de agosto, cuando se contabilizaron 40.8 casos por día.

El nuevo balance fue presentado por Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los registros corresponden a la información proporcionada por las 32 fiscalías estatales, con corte al 30 de septiembre de 2026.

La diferencia respecto de septiembre de 2024 representa aproximadamente 45 homicidios menos cada día. De acuerdo con la serie histórica presentada por el organismo, septiembre de 2026 registró el promedio diario más bajo para ese mes desde 2015.

No obstante, la reducción acumulada contrasta con el comportamiento más reciente del indicador. Después de que agosto cerrara con 40.8 homicidios diarios, septiembre registró 42.2, un aumento de 1.4 casos por día, equivalente a 3.4 por ciento.

El incremento mensual no elimina la disminución observada frente a 2024, pero muestra que la tendencia nacional presenta variaciones y que los avances acumulados no necesariamente se traducen en descensos consecutivos.

Siete estados concentran la mitad de los homicidios

La distribución territorial de la violencia constituye otro de los datos centrales del informe. Siete entidades reúnen aproximadamente la mitad de los homicidios dolosos registrados en México durante 2026, con Baja California y Guanajuato a la cabeza.

Ambos estados representan 8.5 por ciento del total nacional cada uno. Les siguen Chihuahua, con 7.8 por ciento; Sinaloa, con 7.7; Estado de México, con 6.4; Guerrero, con 5.7, y Morelos, con 5.2 por ciento.

La concentración muestra que, pese a la disminución del promedio nacional, una parte importante de los homicidios continúa localizada en un grupo específico de entidades.

El promedio diario de homicidios dolosos en México pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026, de acuerdo con el SESNSP; frente a agosto, cuando hubo 40.8, el indicador subió 3.4 por ciento.

Guanajuato mantiene una presencia significativa dentro de las estadísticas nacionales. En septiembre, su participación fue de 8.5 por ciento del total, aunque el Gobierno federal reportó una disminución en su promedio diario respecto del máximo de 12.7 homicidios registrado en febrero de 2025.

Para septiembre de 2026, la cifra estatal se ubicó en 3.5 homicidios diarios, una reducción de aproximadamente 72 por ciento frente a aquel punto de comparación.

El comportamiento se produce dentro de una estrategia federal que ha incluido operativos de seguridad, detenciones y aseguramientos de armamento en Guanajuato.

Disminuciones en Baja California, Guerrero y Colima

El SESNSP presentó también los resultados de cuatro entidades consideradas en el seguimiento federal por sus niveles de violencia.

Baja California pasó de 7.1 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 4.1 en septiembre de 2026, una disminución aproximada de 43 por ciento.

Guerrero registró una reducción de 6.6 a 2.6 homicidios diarios durante el mismo periodo, equivalente a 60 por ciento.

En Colima, la estadística pasó de 2.2 a 0.3 homicidios por día. Durante septiembre se registraron 10 homicidios dolosos en esa entidad, de acuerdo con el informe federal.

Al ampliar la comparación a los primeros nueve meses de 2026 respecto del mismo periodo de 2025, el SESNSP informó que las 32 entidades federativas registraron reducciones en el promedio diario de homicidios.

Los mayores descensos porcentuales correspondieron a San Luis Potosí, con 78.6 por ciento; Nayarit, con 69.5 por ciento, y Quintana Roo, con 59.7 por ciento.

Estos resultados corresponden a comparaciones temporales distintas y no deben confundirse con el cambio nacional registrado entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026.

Delitos de alto impacto bajan 36 por ciento

El informe federal incluyó otros delitos relacionados con la seguridad pública. De acuerdo con el SESNSP, el promedio diario de delitos de alto impacto pasó de 636.6 registros en septiembre de 2024 a 408.8 en septiembre de 2026, lo que representa una reducción cercana al 36 por ciento.

Uno de los cambios más relevantes corresponde al robo de vehículo con violencia, cuyo promedio disminuyó de 149.1 casos diarios en octubre de 2024 a 67.1 en septiembre de 2026, equivalente a una reducción aproximada de 55 por ciento.

En la comparación de enero a septiembre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, también se reportaron reducciones en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, robo de vehículo con violencia, robo a transportista con violencia y robo a negocio con violencia.

Las disminuciones fueron de 12.6, aproximadamente 25, 26.1 y 12.5 por ciento, respectivamente.

Suman 70 mil 500 detenidos en dos años

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los resultados operativos de las instituciones federales y estatales entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026.

Durante ese periodo, el Gobierno federal contabilizó 70 mil 500 personas detenidas, 36 mil 300 armas de fuego aseguradas y 569 toneladas de droga decomisadas.

El funcionario informó además del desmantelamiento o destrucción de 2 mil 792 laboratorios clandestinos y áreas de concentración vinculadas con la producción de sustancias ilícitas.

Las cifras forman parte del balance operacional de la Estrategia Nacional de Seguridad y no equivalen a sentencias condenatorias ni permiten establecer por sí solas la responsabilidad penal de las personas detenidas.

En el caso de Guanajuato, la estrategia federal acumulaba más de 10 mil 600 detenciones hasta agosto de 2026, conforme al balance presentado previamente por García Harfuch.

Operativos contra extorsión y delincuencia organizada

Dentro de las acciones recientes, las autoridades federales informaron de la detención de Eliseo “N”, alias “El Junior”, en Acapulco, Guerrero.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el detenido es señalado como presunto operador de una célula delictiva relacionada con extorsiones a comerciantes del mercado central de Acapulco.

El funcionario indicó que la operación se desarrolló después de investigaciones relacionadas con actividades de extorsión y un ataque contra integrantes de la dependencia ocurrido en octubre de 2025.

En Villahermosa, Tabasco, fue detenido Óscar Ariel “N”, identificado por las autoridades como uno de los dirigentes de la organización Mara 18 y requerido mediante una orden de aprehensión internacional.

El Gobierno federal relacionó al detenido con diversas investigaciones por homicidio y otros delitos. Su responsabilidad deberá determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.

García Harfuch reportó también operativos contra el robo de autotransporte federal en Michoacán y San Luis Potosí, donde se llevaron a cabo 13 cateos y fueron detenidas 19 personas.

Querétaro, dentro del seguimiento nacional de seguridad

El comportamiento de la violencia en México también tiene una dimensión local. En Querétaro, el SESNSP había reportado una reducción de homicidios de 37 por ciento en el municipio capitalino durante enero-julio de 2026, respecto del mismo periodo del año anterior.

Ese balance municipal constituye un antecedente distinto del corte nacional de septiembre y no permite atribuir al estado la misma reducción reportada para el conjunto del país.

El nuevo informe nacional deja como principales indicadores una disminución de largo plazo en el promedio diario de homicidios, una variación al alza durante septiembre y una concentración persistente de casos en siete entidades.

La siguiente medición del SESNSP permitirá establecer si el incremento registrado entre agosto y septiembre continúa o si el promedio vuelve a disminuir.

Fuentes documentales: informe federal del 13 de octubre, transmisión oficial recogida en

la cobertura de la conferencia

, resultados del SESNSP y

comunicado oficial de septiembre

. Contexto local tomado de publicaciones previamente verificadas de Rotativo.