Guanajuato, 18 de septiembre de 2026.- Más de 10 mil 600 personas han sido detenidas en Guanajuato entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch.
Del total, 172 corresponden a objetivos prioritarios generadores de violencia, señaló el funcionario a través de su cuenta en la red social X.
En el mismo periodo, las corporaciones federales y estatales reportaron el aseguramiento de 2 mil armas de fuego y 72 mil cartuchos útiles, además de más de seis toneladas de droga —entre ellas, más de mil pastillas de fentanilo— y la inhabilitación de dos laboratorios de metanfetamina.
"Estas cifras representan capacidades que pierden las organizaciones criminales", escribió García Harfuch, quien atribuyó los resultados a que las instituciones federales y estatales mantienen operaciones dirigidas contra los grupos que generan violencia y contra las actividades que sostienen su capacidad operativa.
El secretario agradeció la colaboración de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; del secretario de Seguridad y Paz del estado, Juan Mauro González Martínez, y del fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste.
García Harfuch indicó que el trabajo continuará de manera coordinada entre las autoridades federales y estatales para detener a quienes generan violencia en la entidad.