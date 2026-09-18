Guanajuato suma más de 10 mil detenidos en 23 meses

Las autoridades reportan además 2 mil armas de fuego, 72 mil cartuchos y más de seis toneladas de droga aseguradas en el estado.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, habla en un podio durante un evento oficial, con la presidenta Claudia Sheinbaum al fondo

Omar Hamid García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que Guanajuato acumula más de 10 mil 600 detenidos en 23 meses de la Estrategia Nacional de Seguridad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Guanajuato, 18 de septiembre de 2026.- Más de 10 mil 600 personas han sido detenidas en Guanajuato entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch.

Del total, 172 corresponden a objetivos prioritarios generadores de violencia, señaló el funcionario a través de su cuenta en la red social X.

En el mismo periodo, las corporaciones federales y estatales reportaron el aseguramiento de 2 mil armas de fuego y 72 mil cartuchos útiles, además de más de seis toneladas de droga —entre ellas, más de mil pastillas de fentanilo— y la inhabilitación de dos laboratorios de metanfetamina.

"Estas cifras representan capacidades que pierden las organizaciones criminales", escribió García Harfuch, quien atribuyó los resultados a que las instituciones federales y estatales mantienen operaciones dirigidas contra los grupos que generan violencia y contra las actividades que sostienen su capacidad operativa.

El secretario agradeció la colaboración de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; del secretario de Seguridad y Paz del estado, Juan Mauro González Martínez, y del fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste.

García Harfuch indicó que el trabajo continuará de manera coordinada entre las autoridades federales y estatales para detener a quienes generan violencia en la entidad.

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