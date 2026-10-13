San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- Los cinco cárcamos del municipio funcionan al 100% y no han registrado contratiempos en esta temporada de lluvias, informó Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales.
El funcionario dijo que los cárcamos han funcionado muy bien en las semanas de lluvia, sin ningún contratiempo.
Cada vez que cae una lluvia fuerte o torrencial, sale la cuadrilla de alumbrado público a revisarlos. Lo hace en conjunto con presidentes de colonos, explicó Mora Rico, para que ellos tengan esa tranquilidad.
El secretario señaló que la parte fuerte de la temporada de lluvias concluye alrededor del 15 de noviembre, aunque le han comentado que podría seguir lloviendo en enero y febrero.
Servicios Públicos también mantiene un programa permanente de limpieza de drenes pluviales: al terminar la lluvia, las cuadrillas de aseo público limpian rejillas y, al día siguiente, los drenes.