Detienen a pareja por presunto robo de scooter en Querétaro

La Policía Municipal localizó a los sospechosos en Cerro de Acasulco y los puso a disposición de la Fiscalía de Querétaro.

Hombre y mujer detenidos por presunto robo de scooter en Colinas del Cimatario, Querétaro, junto a elementos de la Policía Municipal.

Un hombre y una mujer fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Querétaro por su probable participación en el robo de un scooter en Colinas del Cimatario. Se presume su inocencia mientras no exista sentencia condenatoria.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de octubre de 2026.- La intervención se originó en el Centro de Comando, donde cámaras de vigilancia detectaron movimientos sospechosos en inmediaciones de Boulevard Centro Sur.

Querétaro, 13 de octubre de 2026.- Un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), señalados por su presunta participación en el robo de un patín tipo scooter, luego de ser detectados mediante tecnología de vigilancia en las inmediaciones de la colonia Colinas del Cimatario.

La intervención policial se originó a partir de un reporte recibido en el Centro de Comando de la capital queretana, desde donde se dio seguimiento a una pareja que fue observada mientras ocultaba y manipulaba el vehículo de movilidad personal en las inmediaciones de Boulevard Centro Sur.

Con los datos obtenidos mediante el sistema tecnológico, se movilizó una unidad de la Policía Municipal hacia el sector señalado para localizar a las personas involucradas y verificar las circunstancias relacionadas con la posesión del scooter.

Durante el recorrido, los oficiales llegaron a la calle Cerro de Acasulco, en la zona de Colinas del Cimatario, donde identificaron a un hombre y una mujer cuyas características coincidían con las personas observadas previamente a través de las cámaras.

Cámaras permiten localizar a los sospechosos

Los agentes se aproximaron a la pareja para realizar una revisión y esclarecer la situación relacionada con el patín que había sido detectado durante el seguimiento desde el Centro de Comando.

De acuerdo con el reporte de la SSPMQ, las dos personas mostraron una actitud nerviosa ante la presencia policial. Los oficiales les explicaron el motivo de la intervención y procedieron a verificar si tenían en su poder el objeto señalado.

Durante esta actuación, confirmaron que la pareja se encontraba en posesión del scooter, circunstancia que fue relacionada con el reporte recibido y las imágenes observadas mediante el sistema de vigilancia.

La coincidencia entre la descripción proporcionada desde el Centro de Comando, la ubicación de las personas y la posesión del patín permitió a los elementos municipales proceder con la detención de ambos por su probable participación en el delito de robo.

Pareja quedó a disposición de la Fiscalía

Una vez concretada la detención, el hombre y la mujer fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia encargada de determinar su situación jurídica.

La autoridad ministerial deberá establecer las circunstancias relacionadas con la procedencia del scooter y valorar los elementos derivados de la intervención policial para determinar las responsabilidades que legalmente correspondan.

El caso se originó mediante la combinación de un reporte al Centro de Comando, el seguimiento con tecnología de vigilancia y la intervención de policías municipales en la calle Cerro de Acasulco.

Ambas personas permanecen sujetas al procedimiento correspondiente ante la autoridad competente y deben ser consideradas inocentes mientras no exista una resolución judicial que determine su responsabilidad.

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