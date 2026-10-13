Lluvias elevan 40% el deshierbe en San Juan del Río

La poda subió entre 40 y 50% y hay camellones donde la hierba regresa en tres semanas, informó Servicios Públicos

Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales de San Juan del Río, con chaleco verde sobre camisa café

Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales, informó que el deshierbe aumentó alrededor de 40% por las lluvias.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- Las lluvias de esta temporada elevaron alrededor de 40% el deshierbe y entre 40 y 50% la poda en el municipio, informó Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales.

El aumento no responde a aguaceros torrenciales, explicó el funcionario, sino a que llovió todos los días. Esa constancia es lo que más afecta, porque la maleza crece sin pausa y las cuadrillas deben regresar a lugares ya atendidos.

Mora Rico precisó que los camellones se deshierban de manera ordinaria entre dos y tres veces al año. Este año hay camellones que se intervinieron hace un mes y requirieron otra intervención la semana pasada, porque la hierba vuelve a crecer en tres semanas o menos.

Para quien vive junto a un camellón, la consecuencia es que la hierba puede reaparecer a las pocas semanas de una limpieza mientras continúen las lluvias.

La dependencia dispone de 14 desbrozadoras en total, que se reparten entre las distintas áreas. El secretario recordó que esos equipos se comparten con los panteones delegacionales y con las áreas que se atienden por Día de Muertos, a petición de delegados o comisarios. Es decir, las mismas máquinas responden a la vez a esos pedidos y al crecimiento de la maleza.

Mora Rico añadió que Servicios Públicos se mantiene atento, junto con delegados y presidentes de colonos, ante posibles caídas de árboles o fallas en circuitos de alumbrado público. Esos son los reportes que la dependencia prioriza en la temporada.

El secretario señaló que la parte fuerte de la temporada de lluvias concluye alrededor del 15 de noviembre, aunque le han comentado que podría seguir lloviendo en enero y febrero.

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