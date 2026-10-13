San Juan del Río, 13 de octubre de 2026.- Las lluvias de esta temporada elevaron alrededor de 40% el deshierbe y entre 40 y 50% la poda en el municipio, informó Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales.
El aumento no responde a aguaceros torrenciales, explicó el funcionario, sino a que llovió todos los días. Esa constancia es lo que más afecta, porque la maleza crece sin pausa y las cuadrillas deben regresar a lugares ya atendidos.
Mora Rico precisó que los camellones se deshierban de manera ordinaria entre dos y tres veces al año. Este año hay camellones que se intervinieron hace un mes y requirieron otra intervención la semana pasada, porque la hierba vuelve a crecer en tres semanas o menos.
Para quien vive junto a un camellón, la consecuencia es que la hierba puede reaparecer a las pocas semanas de una limpieza mientras continúen las lluvias.
La dependencia dispone de 14 desbrozadoras en total, que se reparten entre las distintas áreas. El secretario recordó que esos equipos se comparten con los panteones delegacionales y con las áreas que se atienden por Día de Muertos, a petición de delegados o comisarios. Es decir, las mismas máquinas responden a la vez a esos pedidos y al crecimiento de la maleza.
Mora Rico añadió que Servicios Públicos se mantiene atento, junto con delegados y presidentes de colonos, ante posibles caídas de árboles o fallas en circuitos de alumbrado público. Esos son los reportes que la dependencia prioriza en la temporada.
El secretario señaló que la parte fuerte de la temporada de lluvias concluye alrededor del 15 de noviembre, aunque le han comentado que podría seguir lloviendo en enero y febrero.