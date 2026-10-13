Corregidora, 13 de octubre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a Juvenal “N” en la colonia El Fortín, municipio de Corregidora, al cumplimentar una orden de aprehensión por su probable intervención en el delito de fraude específico, derivado de una investigación iniciada en el estado.

De acuerdo con los datos recabados por la Fiscalía, Juvenal “N” habría contactado a propietarios de vehículos para convencerlos de entregarle sus unidades en renta, con el argumento de que las utilizaría para prestar servicios de transporte mediante plataformas digitales.

Con los vehículos en su poder, presuntamente disponía de ellos como propios y los vendía a terceras personas con documentación apócrifa.

Personal de la Unidad de Investigación de Delitos Diversos desarrolló los actos de investigación que reunieron los datos de prueba con los que la Fiscalía solicitó y obtuvo la orden de aprehensión. Esos mismos actos aportaron información para buscar y localizar a Juvenal “N”.

Con esa información, elementos de la PID lo ubicaron en El Fortín, corroboraron su identidad y cumplimentaron el mandamiento judicial vigente.

Al ser detenido, Juvenal “N” fue informado del motivo y se le hicieron saber sus derechos. Quedó a disposición de la autoridad judicial que emitió el mandamiento, ante la cual se determinará su situación jurídica.

Como parte del análisis de información, la Fiscalía estableció que el detenido cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes y se relaciona con diversas investigaciones, principalmente por hechos posiblemente constitutivos de fraude y abuso de confianza. Algunas de ellas corresponden a un esquema similar de fraude con vehículos.

La Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación para esclarecer los casos en los que pudiera existir participación de Juvenal “N” e identificar posibles hechos adicionales.